終於等到了！指揮中心拍板開放收容人可施打疫苗

▲監所收容人終於不是疫苗孤兒，指揮中心日前拍板同意收容人可以施打疫苗。此為示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者吳銘峯／台北報導

監所收容人目前約有5萬3千多位，由於監所防疫措施得當，目前仍未傳出確診個案，但收容人卻至今未曾施打新冠肺炎疫苗。就在疫苗陸續到位狀況下，目前中央疫情指揮中心已經同意收容人可施打疫苗，因此矯正署統計後，約有3萬5千多人有意願施打，預計近期內，就會讓收容人施打疫苗。

法務部長蔡清祥在8月間回應收容人包裝五倍券的議題時，曾對外表示，「監所裡面的收容人到目前為止都還沒有施打疫苗，也沒有規劃讓參與振興券包裝的收容人打疫苗等說法都不正確，由於監所的防疫措施都做的得好，到目前為止還是零確診，對於未來想要進入到監所裡指導包裝振興券的人員，希望他們做好防疫措施，例如打過疫苗或是做PCR或快篩檢測，以免造成破口，嚴守監所的防疫。」

監所的防疫措施確實嚴密，目前沒有確診個案，但收容人人權仍須注意，因此矯正署早在8月間就已經開始統計收容人施打疫苗的意願，並積極造冊，等候疫苗到位。根據「監所關注小組」發布的消息，目前「5萬3千多名收容中，已有3萬5千登記願意施打（新冠肺炎疫苗）。將依一般民眾施打疫苗意願登記順序，由監所方協助同學上網登記後，並於符合施打資格時間時，進行外展施打。」

對此，矯正署回應，「有關收容人接種COVID-19疫苗，本署已完成收容人意願調查，並回報嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心，近期本署配合指揮中心之規劃期程，進行疫苗接種作業。」據了解，矯正署已經完成造冊，等候施打，但對於施打疫苗的方式，是由外部醫療單位進入施打或監所醫療單位自行施打，尚在規劃中。