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許永輝堅決「核四不能重啟」　蔡壁如喊查「有沒有瀆職？」

▲第二場重啟核四公投意見發表會，反方代表許永輝。（圖／記者林敬旻攝）

▲第二場重啟核四公投意見發表會，反方代表許永輝。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔡文鈴／綜合報導

昨（18）日晚間的重啟核四公投說明會，反方代表反方代表、台電核能處處長許永輝說出核四不能重啟的真相，遭正方代表黃士修恐嚇「你身家安頓好了嗎？」引發軒然大波。不過，民眾黨立委蔡壁如則質疑，蓋核四的人出來說核四很爛有沒有瀆職？

蔡壁如表示，所有的政策討論或辯論，都應該秉持科學證據進行正反攻防，前題是資訊對等、公開透明。不能為了私利，刻意錯誤引導！但是，現在在民進黨執政下，所有的資訊對等、公開透明都是騙，究竟缺不缺電？民進黨說了算！想要把三接蓋在7600年的藻礁上，就說是因為缺電；不想讓核四重啟，就說不缺電，一個負責任的政府不應該、更不可以恐嚇自己的人民。

蔡壁如指出，民進黨為了反核「放大絕」，昨天的電視辯論會上，派出當初一手建造核四的台電核能發電處長許永輝擔任反方辯士。他說：在核四時，沒有遠大的目標，今天你要我再把已成家背後一個個家庭的弟兄們，再帶入核四這個泥沼、背著核安的風險「我做不到」。隨即，網路上就出現經濟部的梗圖，換句話說，就是當初參與建造核四廠的人，出面自己說「我就爛」，爛到他自己都不敢用。

蔡壁如強調，「我反對核四重啟，更反對執政黨為了權位，欺騙、恐嚇自己國家的人民！」她質疑，3000億元的預算，從國民黨一路蓋到民進黨，從1999年蓋到2014年，現在台電處長上台說，我們蓋得很爛，品質有問題，所以不能用？ 難道我們政府有錢到幾千億的錢蓋個不能用的東西，也都不需要追究責任嗎？

蔡壁如表示，一定在立法院要求，台電必須把事情真相說清楚，核四整個興建過程中，誰曾經參與？誰負責監工？誰負責驗收？誰蓋過章？這些人都很有可能是浪費人民納稅錢的禍首。這件事情茲事體大，不是一個處長出來為了執政黨的反核四重啟，說很有問題就能夠結束的，必須要徹底調查，給社會大眾一個交代。

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關鍵字：

蔡壁如重啟核四公投

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