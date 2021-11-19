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公投發表會再換將　莊瑞雄出戰鍾沛君、王美花上陣談反萊豬

▲▼公投說明會名單1119。（圖／中選會提供）

▲公投說明會名單。（圖／中選會提供）

政治中心／綜合報導

中選會日前已舉行兩場公投說明會，第三場公投說明會將於11月24日登場。不過，正反方人選又再度異動，「反萊豬」案正方代表原為食藥署副署長林金富，將更換為經濟部長王美花；「公投綁大選」案反方代表，原為律師洪偉勝改為立委莊瑞雄，對上國民黨台北市議員鍾沛君。

中選會針對1218四大公投舉辦20場電視說明會，一開始公布正反方名單後，國民黨不滿民進黨找發言人、律師當代表，認為是「上駟對下駟」，因此換將改由改由黨籍議員及其它黨公職上場。

中選會說明11月24日第三場意見發表會更新名單，第18案「反萊豬」反方代表人原為林金富，現更換為王美花；第19案「公投綁大選」反方代表人原為洪偉勝，現更換為莊瑞雄。

第三場公投意見發表會，最新名單陣容為，第17案「重啟核四」正方代表為公投領銜人黃士修，反方代表為地球公民基金會副執行長蔡忠岳；第18案「反萊豬」王美花對林麗蟬；19案「公投綁大選」由莊瑞雄對鍾沛君；第20案「珍愛藻礁」正方代表為東海大學教授林惠真，反方代表為環保署前署長詹順貴。

中選會表示，正、反雙方針對各場次代表人倘有更換之必要者，應於該場次錄影日3日前，將更換之代表人名單以書面向中選會提出。接下來三場發表會，於11月24日、12月2日、12月11日登場。

12月18日全國性公民投票案第17案至第20案主文如下：

第17案主文：您是否同意核四啟封商轉發電？

第18案主文：你是否同意政府應全面禁止進口含有萊克多巴胺之乙型受體素豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？

第19案主文：你是否同意公民投票案公告成立後半年內，若該期間內遇有全國性選舉時，在符合公民投票法規定之情形下，公民投票應與該選舉同日舉行？

第20案主文：您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？（即北起觀音溪出海口，南至新屋溪出海口之海岸，及由上述海岸最低潮線往外平行延伸五公里之海域）

▼莊瑞雄、鍾沛君。（合成圖／ETtoday資料照）

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