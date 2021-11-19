為許永輝打抱不平　王美花力挺「經濟部兄弟」：我們不會讓你孤單

實習記者張鈞量／台北報導

「重啟核四」公投提案領銜人黃士修在公投意見發表會中，嗆台電核能處長許永輝「你的身家安頓好了吧？」，引爆民進黨按鈴控告黃「恐嚇」，經濟部長王美花19日表示，核四能不能重啟是專業問題，應該專業討論，而不是恐嚇為國家工作30年的工程師，「我要代表經濟部，明確表達力挺同仁的立場」、「我要告訴許永輝，你也是我們經濟部、台電的弟兄，我們不會讓你孤單」。

王美花透過經濟部臉書表示，公共討論不要失去人性，也不能沒有是非。在一個民主的說明會中，不應該出現「你的身家安頓好了嗎？」這種恐嚇話語，更不應該提到家人妻子。個人的聲量也許對正方代表來說很重要，但一個為台電、為國家工作30年的工程師，絕對不該受到這種待遇。

王美花強調，「我要代表經濟部，明確表達力挺同仁的立場」。台電公司也會提供許處長必要的法律協助。許永輝講這些話的時候，他心裡想的是那些跟他一起，在第一線奮戰的弟兄。「但我要告訴許永輝，你也是我們經濟部、台電的弟兄，我們不會讓你孤單」。

王美花表示，昨天的公投說明會，很多人都有收看。很遺憾看到正方代表，公然恐嚇我們台電的核能工程師同仁。第一時間不管是經濟部跟台電公司，都表達支持我們的同仁，社會輿論也為許永輝處長抱不平，但卻看到正方代表說，這是在幫他提升聲量，很好。「我是經濟部長，我更是40年公務員，這時候，我一定要為我的同仁講話」。

王美花強調，許永輝就他個人在台電公司超過30年的經驗，本於專業、代表台電，針對核四能不能重啟，以第一線工程師的身份來分析。卻因此要被告、被恐嚇，經濟部的立場很清楚，我們一定力挺我們的同仁、力挺許永輝。

王美花認為，核四能不能重啟，這是專業問題，應該專業討論。許永輝在核二工作22年，也實際負責核四試運轉測試的工作。他就是第一線的核能工程師，他就事論事，他的意見值得社會重視。許永輝負責的試運轉測試是法定程序，這由台電公司負責，再由原能會審核，最後在原能會那關沒有通過。

王美花表示，至於安檢小組，是當年2014年經濟部被交付的政策任務，是一個自主強化機制。兩者是完全不同的程序，核四自我安檢沒有法律效果，有法律效果的核四試運轉測試，則沒有通過主管機關原能會審核。這就是事實。

王美花強調，核四的問題，除了因為斷層要加強耐震、核廢料難解外，更大的問題是先天不良的工程限制。為了趕工，設計還沒做完就開始施工，一面設計、一面採購、一面施工。最後用日本規格的廠房，安裝歐美規格的機器，結果根本不相容，導致空間硬塞、動線凌亂、管線複雜，像是March的車殼，裝大台休旅車的裝備，問題重重。前陣子跨黨派的立委到核四考察時，都親眼看到。

王美花表示，同時，雖然有做試運轉測試，但卻缺少原廠的品保文件。試運轉測試只知道能不能用，但不能確定是不是在高壓、高溫跟輻射下，是不是足夠耐用。例如有1297項安全系統的電器設備，就出現抗輻射能力不足的問題。最大的問題是，有些是工程上不可逆的缺憾，例如反應爐已經焊好，卻沒有原廠的焊接證明文件，現在已經裝完了，沒辦法逐口檢查焊道。如果原能會不接受替代檢驗方法，只能將反應爐整個拔起重新焊接，等於要重蓋。這些是台電第一線弟兄，在核四廠的親身經歷。在社會要決定核四是否要重啟時，應該要讓大家有充份的訊息。

王美花呼籲，最後，我要特別強調，公共討論不要失去人性，也不能沒有是非。在一個民主的說明會中，不應該出現「你的身家安頓好了嗎？」這種恐嚇話語，更不該提人家的家人妻子。個人的聲量也許對正方代表來說很重要，但一個為台電、為國家工作30年的工程師，絕對不該受到這種待遇。

王美花強調，「我要代表經濟部，明確表達力挺同仁的立場」。台電公司也會提供許處長必要的法律協助。許永輝講這些話的時候，他心裡想的是那些跟他一起在第一線奮戰的弟兄。「但我要告訴許永輝，你也是我們經濟部、台電的弟兄，我們不會讓你孤單」。