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王令麟化身聖誕老公公送愛！偏鄉童興奮追雪花、更生人樂團演出點亮聖誕

▲▼送愛到部落暨東森購物點燈,王令麟 。（圖／記者徐文彬攝）

▲東森爸爸王令麟化身聖誕老公公，在聖誕點燈儀式後發送糖果給偏鄉學童。（圖／記者徐文彬攝，下同）

記者張惠媛／新北報導

歲末年終，東森慈善基金會於今（19）日舉行一年一度的「送愛到部落」歲末感恩活動暨聖誕點燈儀式，在新冠肺炎疫情趨緩之後為台灣打氣，也為許多因疫情暫緩腳步的人帶來明朗的新希望。國際級網球好手，同時也是台灣之光的詹詠然、詹皓晴姊妹也到場共襄盛舉，而即將迎來溫暖的聖誕佳節與全新的2022，「東森爸爸」王令麟更邀請來自台中霧峰區萬豐國小、屏東來義鄉南和國小、屏東三地門鄉青山國小的部落學子們一同參與，東森總部前廣場還有更生人樂團演出，為聖誕點燈儀式營造另一波高潮。

▲▼送愛到部落暨東森購物點燈,王令麟 。（圖／記者徐文彬攝）

▲東森公益之路20餘年不間斷，為偏鄉學童提供「愛的早餐」讓孩子們可以快快樂樂學習。

東森集團總裁王令麟在活動上開心歡迎遠道而來的台中萬豐國小、屏東南和國小和青山國小的小朋友們，以及連續多年到場參與的詹詠然、詹皓晴姊妹，「東森爸爸」王令麟感性表示：「每年聖誕節之前東森慈善基金會都會舉辦這樣的點燈儀式，邀請來自台灣各地的小朋友到台灣一遊，十幾年來有三萬個同學享用了營養早餐，三個月前我接見了五個復興鄉的小朋友，現在長大了、考上了大學，他們特別來看我，也對東森早餐過去對他們的幫助表示感謝，更向我表達，他們未來大學畢業、進入社會也要一起來幫助需要幫助的人，我非常開心。」

▲▼送愛到部落暨東森購物點燈,王令麟 。（圖／記者徐文彬攝）

▲▼東森爸爸王令麟與台東南和國小(上圖)、台中萬豐國小(下圖)師生共同合影。

▲▼送愛到部落暨東森購物點燈,王令麟 。（圖／記者徐文彬攝）

自921大地震後，東森基金會開始「送愛到部落」、同時推動「愛的早餐」，多年來持續贊助偏鄉學童，讓他們可以天天享用美味的早餐、快樂學習，「東森基金會除了支持偏遠地區等原住民孩子的營養早餐，我們更支持像台灣之光的詹詠然、詹皓晴等體育界優秀的選手，希望可以幫助更多需要幫助的人。」王令麟也向現場的小朋友們喊話：「也希望在座的各位小朋友，未來長大以後，學成畢業，也能夠幫助更多需要幫助的人。」

▲▼送愛到部落暨東森購物點燈,王令麟 。（圖／記者徐文彬攝）

▲台灣之光詹詠然、詹皓晴年年參與如同「回娘家」。

曾是921受災戶的國際級網球選手詹詠然、詹皓晴姊妹，因出眾的運動表現，在許多國際賽事中屢獲佳績，今日詹家姊妹也和詹媽媽一同到場共襄盛舉，王令麟更送上東森基金會最新出版的《傳愛的旅程》與東森慈善公益桌曆，書中紀錄東森基金會這20餘年來所推動的各項公益和感動故事，東森慈善公益桌曆中收錄一張張由偏鄉部落學童們繪製的圖畫，詹詠然深表感動：「每一年回到這裡都備感溫馨，也感受到很多的愛，當時我第一次跟王叔叔結緣，是在14歲的時候，我們在遇到921之後，為了繼續網球夢而搬到台北，那時候王叔叔看見了我們、也伸出援手，王叔叔這麼多年來做的身教，一直鼓勵我們年輕的一代可以把更多愛心分享出去。」

▲▼送愛到部落暨東森購物點燈,王令麟 。（圖／記者徐文彬攝）

▲台中萬豐國小戰鼓表演。

▲▼送愛到部落暨東森購物點燈,王令麟 。（圖／記者徐文彬攝）

▲屏東南和國小穿上傳統服飾演唱排灣族歌謠。

「東森爸爸」王令麟也藉此機會頒發獎學金給畫作獲選製作東森慈善公益桌曆的各校小朋友們，期許他們能夠持續做自己熱愛的事情。今日活動熱鬧精彩，孩子們興奮之情溢於言表，來自台中萬豐國小的戰鼓隊和棒球隊小朋友們一起帶來了精彩的戰鼓表演，精力充沛、歡騰鼓舞，滿滿的熱情感染了在場的每一位嘉賓；來自屏東南和國小的小朋友們則換上傳統原住民服飾，以天籟美聲演唱排灣族歌謠〈搖擺那魯灣〉，認真演出的模樣讓現場充滿溫暖，也透過直播將感動傳遞得更遠更廣。

▲▼送愛到部落暨東森購物點燈,王令麟 。（圖／記者徐文彬攝）

▲東森集團大家長王令麟變裝聖誕老公公，與東森慈善基金會董事邱珮琳（右一）、詹詠然（右二）、詹皓晴（左一）和小朋友們一同點亮聖誕樹。

位於東森總部前廣場的巨大聖誕樹，每年都吸引許多民眾爭相拍照打卡，由東森慈善基金會董事長王令麟、東森慈善基金會董事邱珮琳及詹詠然、詹皓晴姊妹，和小朋友們一起點燈，今年的點燈儀式以「幸福心願、綠意盎然」為主題，「綠意盎然象徵著萬物甦醒，祈願在疫情後一切再度重生！」東森慈善基金會秉持著「需要在哪裡，東森就在哪裡」的精神，持續不間斷地投入社會公益，拋磚引玉、開啟社會善的循環。東森慈善基金會因著東森集團大家長王令麟的帶領，助人的雙手更伸進社會上每一個角落，如：弱勢家庭、更生人、安養院⋯⋯等，王令麟經常以自身經歷鼓勵更生人，給予他們更多希望。

▲▼送愛到部落暨東森購物點燈,王令麟 。（圖／記者徐文彬攝）

▲由更生人來擺攤的「幸福市集」。

▲▼送愛到部落暨東森購物點燈,王令麟 。（圖／記者徐文彬攝）

▲更生人組成的「夢啟動樂團」進行現場演出，以林強的〈向前行〉鼓勵孩子們勇敢追夢。

▲▼送愛到部落暨東森購物點燈,王令麟 。（圖／記者徐文彬攝）

▲在歡樂的氣氛中天空飄下泡泡雪花，孩子們興奮伸手捕捉。

2021聖誕點燈儀式邀請了更生人來東森集團總部現場設置「幸福市集」，點燈活動也首度由更生人組成的「夢啟動樂團」進行現場演出，以林強的〈向前行〉鼓勵現場的小朋友們勇敢追夢，點亮聖誕樹後、天上飄下雪花，孩子們在廣場上開心奔馳追逐，〈Jingle Bell〉旋律響起時，王令麟也化身聖誕老公公發放糖果、與小朋友同樂，王令麟也於活動後到幸福市集購買更生人製作的艾格諾蛋捲，送給來自偏鄉的屏東南和國小、台中萬豐國小孩子們享用。21年來東森集團不斷實踐「取之於社會、用之於社會」的東森精神，未來也將持續推動更多公益活動，點亮社會上的每一個角落。

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關鍵字：

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