東森捐愛･熱血常在　東森集團號召員工捐出136袋熱血

▲東森購物彭鴻珷總經理響應捐血活動，捲袖捐熱血做公益。（圖／東森購物提供）

生活中心／台北報導

在後疫情時期，許多需要動手術的民眾，無法再經過漫長等待，讓血庫近期的血量幾乎消耗殆盡，東森集團特別在11月16日(三)於中和總部廣場與台北捐血中心合辦「東森捐愛，熱血常在」活動，號召集團員工挽袖捐血，上百位員工響應號召，在嚴守防疫安全距離下，一天之內捐出136袋熱血，更有不少同仁都選擇一次捐出500cc，以解血荒燃眉之急。

東森購物總經理彭鴻珷表示「別人做生意，東森做公益」，東森集團多年來持續善盡企業社會責任，公司每年都會舉辦2~4次捐血活動，今年1/22在ATT 4 FUN旁舉辦「東森好朋友捐血公益日」活動、1/27在東森中和天空總部廣場、6/14在東森中和天空總部廣場、9/20在南港新聞雲舉辦捐血活動，在疫情期間，東森得知血荒告急，立刻響應安排舉辦捐血活動，員工也紛紛挽袖響應捐出熱血。

▲2022年11月「東森捐愛，熱血常在」活動 ，共計90人成功完成捐血，總計捐出136袋、34,000c.c. 的熱血。（圖／東森購物提供）



依據台灣血液基金會統計截至11月13日為止，台灣人口以O型佔絕大多數，約有43％，A型、B型則各佔約總人口數的1/4，AB型只有6％左右，目前O型血最缺，剩下1.9天，也是最危急的血型，A型剩2.5天，B型剩3.5天，AB型有9.9天。捐血中心表示，台北捐血中心目前支援中部80袋的O型血，南部捐血中心也緊急支援血液，但只能稍解燃眉之急，其餘血型只要剛放進庫中，馬上就會有需求的醫院被領光，非常急需北部的朋友能夠捐血支援中南部的捐血中心。

東森集團表示，捐血活動從早上9點半到下午4點半，共計7小時，由於捐血車停放在東森總部前廣場，還有不少社區鄰居與熱血民眾參與，最後扣除不適合捐血者，共90人成功完成捐血，總計捐出136袋、34,000c.c. 的熱血，也將「東森捐愛･熱血常在」的精神不斷傳遞下去。