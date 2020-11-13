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堅持送愛20年！東森爸爸化身聖誕老公公與偏鄉童同樂　王令麟：艱難時刻持續關懷

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▲▼ 東森送愛到部落捐贈，東購點燈 。（圖／記者徐文彬攝）

▲東森爸爸王令麟化身聖誕老公公與屏東、台東小學生同樂，風雨絲毫不減眾人的熱情，現場氣氛熱鬧非凡。（圖／記者徐文彬攝，下同）

記者林璟倩／新北報導

東森慈善基金會今(11/13)於東森總部舉辦「送愛到部落」歲末感恩活動暨世界首創口罩造型聖誕樹點燈儀式，有著「東森爸爸」美名的東森慈善基金會董事長王令麟化身聖誕老人與特地北上參與的台東豐年國小、屏東青山國小小朋友同樂，而國際級網球選手詹詠然、詹皓晴姊妹也親自出席共襄盛舉。風雨絲毫不減眾人相互問候送暖的熱情，因為在新冠肺炎疫情肆虐的2020年，台灣獨步全球防疫有成而能續辦的年終感恩聚會，令人格外珍惜這份得來不易的平安與幸福。

▲▼ 東森送愛到部落捐贈，東購點燈 。（圖／記者徐文彬攝）

▲東森特別打造世界首創口罩造型聖誕樹，今舉行點燈儀式，王令麟（後排中）與詹詠然、詹皓晴姐妹與小朋友們一同感受過節氣氛，珍惜難能可貴的平安與幸福。

▲▼ 東森送愛到部落捐贈，東購點燈 。（圖／記者徐文彬攝）

▲東森爸爸王令麟發送糖果，讓小朋友們興奮不已｡

秉持「取之於社會、用之於社會」的精神，東森慈善基金會20年來長期關注全台弱勢需求，從過去針對偏鄉部落學童營養問題，14年來透過東森購物900萬會員的愛心發票捐款，化為愛的早餐滿足全台超過3萬人次學童晨間上學所需的營養需求，將愛直送偏鄉。

▲▼東森送愛到部落捐贈，東購點燈 。（圖／記者徐文彬攝）

▲王令麟分享愛的早餐幫助偏鄉孩子，感謝天佑東森，未來將持續在艱難時刻送愛。

感恩晚會上，「東森爸爸」王令麟有感而發地表示：「14年來，東森提供營養豐盛的早餐與孩子們建立深厚情誼，我還在3年前收到受惠學生長大服役時，特地寫來的聖誕卡片，分享他現在也樂於助人，令我相當感動。雖然不常與大家見面，但東森的愛心會永遠關懷偏鄉地區的原住民孩子，我相信孩子能夠上學才能成為國家未來的主人翁，也因此東森長期支持有潛力的孩子逐夢，投入培育詠然、皓晴姐妹躍上國際舞台成為台灣之光。今年受疫情影響，許多長期接受外界捐贈的單位物資減少，東森也在艱難的時刻持續站上第一線送關懷，我特別感謝天佑東森，讓東森幸運地營運正常，因此特別在東森總部門口打造世界首創的口罩造型聖誕樹，與大家分享這份祝福。」

▲▼ 東森送愛到部落捐贈，東購點燈 。（圖／記者徐文彬攝）

▲來自屏東青山國小排灣族小朋友帶來暖心天籟美聲。

▲▼東森送愛到部落捐贈，東購點燈 。（圖／記者徐文彬攝）

▲台東豐年國小阿美族孩子們相當爭氣，拿了直笛比賽全縣第二名。

「送愛到部落」晚會活動也特別邀請到遠從台東、屏東北上參與活動的小朋友，來自台東豐年國小的小朋友以直笛吹奏《霍爾斯特軍樂》組曲，認真的演出充滿無限希望，聽來格外動人；屏東青山國小小朋友則是演唱排灣族傳統歌謠《鼻笛情韻》及最近相當熱門的《普世歡騰》等歌曲，悠揚悅耳的歌聲充滿活力與豐沛情感悄悄療癒了現場及直播線上的雲友。

▲▼東森送愛到部落捐贈，東購點燈 。（圖／記者徐文彬攝）

▲詹詠然（左）與詹皓晴（右）每年都會撥空參與送愛到部落盛會，為孩子們加油打氣。

國際級金牌網球選手的詹詠然、詹皓晴姊妹，年年也都會出席「送愛到部落」晚會活動，看到這麼多原住民小朋友發揮天賦、認真演出的心意大受感動。妹妹詹皓晴表示，「即使正下著小雨但被現場環境的氛圍感動，每年來到這裡都覺得特別溫暖，謝謝王叔叔從小不間斷的照顧，作為我們強大的後盾，可以讓我們到世界各地比賽無後顧之憂」。詹詠然看到東森爸爸14年來幫助許多孩子享用營養美味的早餐，大讚東森爸爸是公益模範生，而她也回憶起當年第一次見到王令麟自己才14歲，如今已31歲仍長期受到照顧與關懷，因此鼓勵孩子們要勇敢追求夢想，詹詠然勉勵大家：「雖然受到新冠肺炎影響，大環境氣氛有點黯淡，但東森就像暖陽一樣照亮未來的希望」。

▲▼東森送愛到部落捐贈，東購點燈 。（圖／記者徐文彬攝）

▲豐年國小校長洪婉莉（左）與青山國小校長曾昱山感謝東森長期幫助偏鄉學生。

來自台東豐年國小校長洪婉莉感謝東森讓小朋友有機會到台北來，在攝影棚內參與這場溫馨而隆重的晚會，一同在聖誕前夕參與點燈活動，是給孩子最好的禮物。洪婉莉盤點自己任職過的學校，9年來都受惠於東森，除了提供愛的早餐、還讓孩子有前往福建、廣東交流的機會，平常也會主動詢問需求送暖，像是最近由東森慈善基金會代為募款的社團設備經費，讓只有72人迷你小校的豐年國小，今年跌破眾人眼鏡拿下台東縣直笛比賽第二名，都要感謝東森無私的幫助。

屏東青山國小校長曾昱山則感謝東森集團3年前就將祝福的手伸到300多公里外的屏東原鄉，將資源導入青山國小，成為被東森祝福的孩子。曾昱山認為：「教育是縮短人與世界最快的捷徑，分享是創造生命與影響生命必要的歷程」透過東森以行動實踐愛，補強有限的教育資源，讓孩子在部落裡接受到滿滿的祝福與成長。

▲▼東森送愛到部落捐贈，東購點燈 。（圖／記者徐文彬攝）

▲東森全球新連鎖今年捐千包池上米給7大團體，受贈單位光仁基金會執行長黃斯勝神父(右3)、天主教中華聖母基金會副執行長林玫君(右2)及苗栗德芳教養院組長林育瑛(右1)向東森慈善基金會董事長王令麟(左3)、東森新媒體執行董事邱佩琳(左1)及東森全球新連鎖展業長蔡瓊英(左2)致謝。

東森慈善基金會除了20年來照顧無數偏鄉學童，近年更擴大服務對象，關懷銀髮族健康，以及身心障礙者的就業及長照需求，並在這波新冠肺炎疫情中力挺募款營運受衝擊的社福團體，發放紓困捐款一千萬元。最近集團內新事業「東森全球新連鎖」也一同加入送愛行列，透過最挺小農的「東森農場」購入池上新米千包捐助7大社福團體，同時發起捐長照車、捐血等以實際行動，為社會奉獻一己之力。因此在送愛到部落感恩晚會中，受贈單位光仁基金會執行長黃斯勝神父、天主教中華聖母基金會副執行長林玫君及苗栗德芳教養院組長林育瑛也親自出席，表達對東森集團長期無私送愛的感謝，而東森集團也將是公益為使命，持續送愛不停歇。

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