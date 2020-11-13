　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
公益 公益 互助 溫馨

暖心祈福！王令麟打造世界首創口罩造型聖誕樹　偏鄉童一起點燈好興奮

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲▼ 東森送愛到部落捐贈，東購點燈 。（圖／記者徐文彬攝）

▲東森慈善基金會董事長王令麟(圖中)化身聖誕老公公與台東及屏東兩所偏鄉學校的小朋友一起完成點燈儀式。

記者林璟倩／新北報導

世界各國仍籠罩在新冠肺炎疫情陰霾中，東森慈善基金會董事長王令麟特別在東森總部前廣場打造一棵世界首創、民間企業最大的口罩造型聖誕樹為全台人民祈福，也吸引往來民眾爭相拍照打卡。而今(11/13)東森慈善基金會「送愛到部落」舉辦20週年感恩晚會，王令麟邀請來自台東豐年國小、屏東青山國小兩所偏鄉地區的8位小朋友代表一起完成「東森自然美祈福平安聖誕樹」點燈儀式，提前與孩子們一同歡樂共度最難忘的感恩之夜。

▲▼ 東森送愛到部落捐贈，東購點燈 。（圖／記者徐文彬攝）

▲來自台東豐年國小（右區阿美族服飾）及屏東青山國小（左區排灣族服飾）的小朋友，對東森自然美祈福平安聖誕樹及雪花飄飄的視覺效果感到興奮不已

以象徵東森自然美的夢幻NB blue色調打造的「東森自然美祈福平安聖誕樹」，首度曝光立刻成為眾人目光焦點，這棵高達十米、以三千片口罩造型所打造而成的聖誕樹，在黑夜中閃閃發亮、格外耀眼，加上雪花飄飄的視覺效果，讓小朋友們皆興奮不已！事實上這棵聖誕樹背後更隱藏了為人民祈福的溫暖寓意，也象徵台灣人民在這波新冠肺炎疫情中團結一心，成為全球抗疫表率，在看似深不見底的疫情永夜中，為國際社會點亮了一道希望的光。

▲▼ 東森送愛到部落捐贈，東購點燈 。（圖／記者徐文彬攝）

▲東森爸爸王令麟化身聖誕老公公為偏鄉孩童發送糖果。

向來送愛不落人後，力行公益的「東森爸爸」王令麟，今化身聖誕老公公為偏鄉孩童發送糖果與禮物，眾人歡聚一堂之際，王令麟表示：「今年受疫情影響，許多長期接受外界捐贈的單位物資量減少，因此東森站上第一線親送關懷，今年已率先捐助1千萬善款幫助弱勢團體。天佑東森，讓東森幸運地營運正常，未來我們會更積極、更努力來幫助台灣這片土地上所有需要幫助的人。這次我們發揮創意打造出世界第一棵口罩造型聖誕樹，並在上面設有十字架，象徵我們都擁有神的愛，雖然遠在海外的人沒辦法來台親眼欣賞它的美，但身在台灣的我們真的很幸運，我相信台灣人都是上帝所愛的孩子，才有這個福氣欣賞聖誕樹的美。」

▲▼東森送愛到部落捐贈，東購點燈 。（圖／記者徐文彬攝）

▲東森全球新連鎖今年捐千包池上米給7大團體，受贈單位光仁基金會執行長黃斯勝神父(右3)、天主教中華聖母基金會副執行長林玫君(右2)及苗栗德芳教養院組長林育瑛(右1)向東森慈善基金會董事長王令麟(左3)、東森新媒體執行董事邱佩琳(左1)及東森全球新連鎖展業長蔡瓊英(左2)致謝。

東森集團秉持取之於社會、用之於社會的精神，20年來力行公益不間斷，尤其在今年疫情期間全面升級公益內容，除了原有愛的早餐、送愛到部落活動等關注偏鄉學童需求，近期東森集團正舉辦內部員工合力募物資的送暖活動，希望為照顧身心障礙者為主的光仁福利基金會，募得狀況好的二手衣、質感小物，透過光仁二手商品館販售，讓他們能自食其力找回受疫情影響而流失的客群，為基金會永續營運做努力。

而在疫情之初，東森也全力配合國家政策，透過「東森農場」力挺小農促進內銷，陸續邀集11位縣市首長一起推廣台灣優質農產品，同時向防疫國家隊致敬，捐出3,000萬東森自然美醫美級瑞昇保養品，舒緩第一線醫護人員的辛勞。也在今年中秋節與重陽節，由東森全球新連鎖代表捐出千包台東池上米給七大社福團體幫助弱勢家庭，並響應捐血、捐長照專車等公益活動，送愛不遺餘力，未來東森也將持續堅持以關懷、溫暖、幸福的核心理念行動，透過媒體、社群及銷售平台的力量，讓更多人一起發揮愛心，幫助需要幫助的人，為台灣創造善的循環。

▲▼ 東森送愛到部落捐贈，東購點燈 。（圖／記者徐文彬攝）

▲世界首創口罩造型聖誕樹就在新北捷運環狀線景平站出口，勢必成為今年最美耶誕樹打卡熱點。

另外，東森自然美祈福平安聖誕樹近期也推出雙重打卡贈好禮活動：第一重：11/13~11/29至東森購物FB粉專打卡分享活動，即贈100枚東森幣。第二重：11/28~12/27上傳與聖誕樹合照，並留言「自然美祈福平安聖誕樹」，即可參加抽獎，有機會就能把SWITCH等好禮帶回家。而這棵世界首創的口罩造型聖誕樹就在新北捷運環狀線景平站出口不遠處，勢必成為今年最美耶誕樹打卡熱點。

▼2020東森送愛到部落暨點燈儀式。(直播記者陳珊珊；攝影記者姜國輝)

►堅持送愛20年！東森爸爸化身聖誕老公公與偏鄉童同樂　王令麟：艱難時刻持續關懷

►衛生紙1串1元！　東森購物雙11剁手攻略曝

ET快訊
火星恢復順行！4大星座「好運爆棚」　買彩券爽中獎
性侵3少女、騷擾具荷拉...韓星求復出　「IG才開一天」下場
快訊／清潔隊員燒炭亡　僵硬躺床上…妻子回家嚇傻
埃及金字塔藏神秘數字「142857」　眾人一看嚇傻
連13年沒忘舊愛生日　李威發聲「哀悼許瑋倫」
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 公益最新 全站最新

暖心祈福！王令麟打造世界首創口罩造型聖誕樹　偏鄉童一起點燈好興奮

堅持送愛20年！東森爸爸化身聖誕老公公與偏鄉童同樂　王令麟：艱難時刻持續關懷

桃園機場公司十週年邀「小貴賓」機場一日遊　近距離看飛機起降及候機室導覽共度歡樂午後

魏應充打造棒球生態圈！王維中現身接棒未來訓練營　 900位小球員熱血參與

抓得剛好！他趁紅燈下車買早餐 2分鐘內完成...網：時間管理大師

惹錯人！小偷凌晨撬便利店門　機警店員下秒拿酒瓶重擊制伏

邵雨薇「不排斥再和圈內人交往」　稱吳慷仁：我的啟蒙老師！

Jasper不願寫作業...自貶：我沒那麼棒　外公管不住「應采兒一來趕快寫」XD

法拉利姐高鐵開直播1hr狂罵髒話！　被勸阻還嗆站務員：有人檢舉嗎？

長髮女投20元「洗車場彎腰洗頭」　一旁小弟嚇到當機...蹲地板直盯

張庭168億倉庫「根本美式大賣場」　女兒被酸顏值低...她霸氣：鳳眼是中國風！

原住民家長初見面！提親超歡樂 媽讚親家母遺傳好：怎麼做的？

高山犬流浪被收編...幸福6年病逝 她哽咽告白毛孩：會很想很想你❤

蕭亞軒1999年《Cappuccino》黃皓沒聽過　他要求唱一句...Elva與弟弟隔空合唱！

暖心祈福！王令麟打造世界首創口罩造型聖誕樹　偏鄉童一起點燈好興奮

堅持送愛20年！東森爸爸化身聖誕老公公與偏鄉童同樂　王令麟：艱難時刻持續關懷

桃園機場公司十週年邀「小貴賓」機場一日遊　近距離看飛機起降及候機室導覽共度歡樂午後

魏應充打造棒球生態圈！王維中現身接棒未來訓練營　 900位小球員熱血參與

許凱遭爆霸凌國中同學！　于正怒提告：要讓造謠者付出血一般的代價

韓職／斗山熊連6年進總冠軍賽　王牌後援守成淘汰KT巫師

蘇貞昌親赴冠軍牛肉麵店喊「歹勢」　丁怡銘賠罪只吃半碗麵

BMW中國合資夥伴華晨汽車被申請破產重整！公司：不清楚具體情況

性感女歌手白橫紋洋裝「透視腰身」　網一看笑翻：捲筒衛生紙

嚇到「塞」手手！　醫從男子肛門拔出「30公分黑手臂」

暖心祈福！王令麟打造世界首創口罩造型聖誕樹　偏鄉童一起點燈好興奮

爆米花／胡智為優質先發敗　航空城翁緯喬鎖中華隊搶勝

焦糖哥哥加入留言！台大18老師發起「關懷學生團」　暖文全歪樓

恐怖電線「勒脖子」摔車！桃園女騎士痛苦倒地　驚悚7秒曝光

公益熱門新聞

王令麟送愛20年：艱難時刻續關懷

桃機十週年公益一日遊

王令麟打造世界首創口罩型聖誕樹

林心如任愛無限公益大使

魏應充打造棒球營！王維中驚喜現身

東森偕小丑捐米祝壽　83歲嬤嗨翻

東森爸爸王令麟獲華人公益節表揚

保時捷撞宅引大火　清寒女求償無門

13歲少女遇火燒到只剩右手

王令麟服刑三年有感發願助更生人

喜歡直接拿「白象獻曝」免費市集

王令麟豪捐千包米助社福團體過節

王令麟喜扮聖誕老人送愛偏鄉孩子

疫情衝擊血庫！　遠雄第五屆熱血接力賽開跑

更多熱門

相關新聞

王令麟送愛20年：艱難時刻續關懷

王令麟送愛20年：艱難時刻續關懷

東森慈善基金會今(11/13)於東森總部舉辦「送愛到部落」歲末感恩活動暨世界首創口罩造型聖誕樹點燈儀式，王令麟化身聖誕老人與特地北上參與的台東豐年國小、屏東青山國小小朋友同樂，而國際級網球選手詹詠然、詹皓晴姊妹也親自出席共襄盛舉。在疫情肆虐全球之餘，格外珍惜這份得來不易的平安與幸福。

碗粿爸送300條蘿蔔糕！咬牙賠3萬

碗粿爸送300條蘿蔔糕！咬牙賠3萬

魏應充打造棒球營！王維中驚喜現身

魏應充打造棒球營！王維中驚喜現身

83歲阿姑超狂「10年每天只睡5小時」

83歲阿姑超狂「10年每天只睡5小時」

周遊少女心噴發「穿20萬戰袍現身」

周遊少女心噴發「穿20萬戰袍現身」

關鍵字：

公益愛心雲東森慈善東森基金會送愛到部落王令麟

讀者迴響

發燒話題

雙11 美國總統大選 iphone12 料理之王影音投稿 川普 地震 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

小A辣去鵰後「下半身真實現況」曝光！

沒穿內衣看楊丞琳演唱會！她上衣全開「亮出車頭燈」

悲父想拿回女兒手機　女婿竟要他立借據才點頭

即／台大男學生頂樓墜落　5天釀2死1重傷

交往11年無性「女友懷孕了」　老實男堅持照娶

黑男女友交往2年認感情出問題！

台灣路上為什麼一堆休旅車？內行人曝真相

2位男神現身台北車站大廳

3000元三倍券擴大發放　領取資格曝

徐玄索吻！高庚杓私下小動作超甜

洗澡到一半　男演員「全裸握鳥」闖浴室

買4份早餐回家目睹「妻兒遺體被抬出」　人夫崩潰嘶吼

小A辣去鵰變性成功！「真女人絕美照曝光」

只有3天！7-11黑五限定優惠來了

台電4000人退休　明年招考700人起薪曝

更多

最夯影音

更多
抓得剛好！他趁紅燈下車買早餐 2分鐘內完成...網：時間管理大師

抓得剛好！他趁紅燈下車買早餐 2分鐘內完成...網：時間管理大師
惹錯人！小偷凌晨撬便利店門　機警店員下秒拿酒瓶重擊制伏

惹錯人！小偷凌晨撬便利店門　機警店員下秒拿酒瓶重擊制伏

邵雨薇「不排斥再和圈內人交往」　稱吳慷仁：我的啟蒙老師！

邵雨薇「不排斥再和圈內人交往」　稱吳慷仁：我的啟蒙老師！

Jasper不願寫作業...自貶：我沒那麼棒　外公管不住「應采兒一來趕快寫」XD

Jasper不願寫作業...自貶：我沒那麼棒　外公管不住「應采兒一來趕快寫」XD

法拉利姐高鐵開直播1hr狂罵髒話！　被勸阻還嗆站務員：有人檢舉嗎？

法拉利姐高鐵開直播1hr狂罵髒話！　被勸阻還嗆站務員：有人檢舉嗎？

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

金馬新聞全紀錄

金馬新聞全紀錄

金馬資訊不漏接，第一手新聞全直擊！你最愛的導演明星上榜了嗎？

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城雙11開跑！

寵物雲商城雙11開跑！

全館通通免運！11/10晚上6時起還有毛孩好物買一送一！快把握機會搶便宜！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面