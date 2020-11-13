暖心祈福！王令麟打造世界首創口罩造型聖誕樹　偏鄉童一起點燈好興奮

▲東森慈善基金會董事長王令麟(圖中)化身聖誕老公公與台東及屏東兩所偏鄉學校的小朋友一起完成點燈儀式。

記者林璟倩／新北報導

世界各國仍籠罩在新冠肺炎疫情陰霾中，東森慈善基金會董事長王令麟特別在東森總部前廣場打造一棵世界首創、民間企業最大的口罩造型聖誕樹為全台人民祈福，也吸引往來民眾爭相拍照打卡。而今(11/13)東森慈善基金會「送愛到部落」舉辦20週年感恩晚會，王令麟邀請來自台東豐年國小、屏東青山國小兩所偏鄉地區的8位小朋友代表一起完成「東森自然美祈福平安聖誕樹」點燈儀式，提前與孩子們一同歡樂共度最難忘的感恩之夜。

▲來自台東豐年國小（右區阿美族服飾）及屏東青山國小（左區排灣族服飾）的小朋友，對東森自然美祈福平安聖誕樹及雪花飄飄的視覺效果感到興奮不已。

以象徵東森自然美的夢幻NB blue色調打造的「東森自然美祈福平安聖誕樹」，首度曝光立刻成為眾人目光焦點，這棵高達十米、以三千片口罩造型所打造而成的聖誕樹，在黑夜中閃閃發亮、格外耀眼，加上雪花飄飄的視覺效果，讓小朋友們皆興奮不已！事實上這棵聖誕樹背後更隱藏了為人民祈福的溫暖寓意，也象徵台灣人民在這波新冠肺炎疫情中團結一心，成為全球抗疫表率，在看似深不見底的疫情永夜中，為國際社會點亮了一道希望的光。

▲東森爸爸王令麟化身聖誕老公公為偏鄉孩童發送糖果。

向來送愛不落人後，力行公益的「東森爸爸」王令麟，今化身聖誕老公公為偏鄉孩童發送糖果與禮物，眾人歡聚一堂之際，王令麟表示：「今年受疫情影響，許多長期接受外界捐贈的單位物資量減少，因此東森站上第一線親送關懷，今年已率先捐助1千萬善款幫助弱勢團體。天佑東森，讓東森幸運地營運正常，未來我們會更積極、更努力來幫助台灣這片土地上所有需要幫助的人。這次我們發揮創意打造出世界第一棵口罩造型聖誕樹，並在上面設有十字架，象徵我們都擁有神的愛，雖然遠在海外的人沒辦法來台親眼欣賞它的美，但身在台灣的我們真的很幸運，我相信台灣人都是上帝所愛的孩子，才有這個福氣欣賞聖誕樹的美。」

▲東森全球新連鎖今年捐千包池上米給7大團體，受贈單位光仁基金會執行長黃斯勝神父(右3)、天主教中華聖母基金會副執行長林玫君(右2)及苗栗德芳教養院組長林育瑛(右1)向東森慈善基金會董事長王令麟(左3)、東森新媒體執行董事邱佩琳(左1)及東森全球新連鎖展業長蔡瓊英(左2)致謝。

東森集團秉持取之於社會、用之於社會的精神，20年來力行公益不間斷，尤其在今年疫情期間全面升級公益內容，除了原有愛的早餐、送愛到部落活動等關注偏鄉學童需求，近期東森集團正舉辦內部員工合力募物資的送暖活動，希望為照顧身心障礙者為主的光仁福利基金會，募得狀況好的二手衣、質感小物，透過光仁二手商品館販售，讓他們能自食其力找回受疫情影響而流失的客群，為基金會永續營運做努力。

而在疫情之初，東森也全力配合國家政策，透過「東森農場」力挺小農促進內銷，陸續邀集11位縣市首長一起推廣台灣優質農產品，同時向防疫國家隊致敬，捐出3,000萬東森自然美醫美級瑞昇保養品，舒緩第一線醫護人員的辛勞。也在今年中秋節與重陽節，由東森全球新連鎖代表捐出千包台東池上米給七大社福團體幫助弱勢家庭，並響應捐血、捐長照專車等公益活動，送愛不遺餘力，未來東森也將持續堅持以關懷、溫暖、幸福的核心理念行動，透過媒體、社群及銷售平台的力量，讓更多人一起發揮愛心，幫助需要幫助的人，為台灣創造善的循環。

▲世界首創口罩造型聖誕樹就在新北捷運環狀線景平站出口，勢必成為今年最美耶誕樹打卡熱點。

另外，東森自然美祈福平安聖誕樹近期也推出雙重打卡贈好禮活動：第一重：11/13~11/29至東森購物FB粉專打卡分享活動，即贈100枚東森幣。第二重：11/28~12/27上傳與聖誕樹合照，並留言「自然美祈福平安聖誕樹」，即可參加抽獎，有機會就能把SWITCH等好禮帶回家。而這棵世界首創的口罩造型聖誕樹就在新北捷運環狀線景平站出口不遠處，勢必成為今年最美耶誕樹打卡熱點。



▼2020東森送愛到部落暨點燈儀式。(直播記者陳珊珊；攝影記者姜國輝)

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