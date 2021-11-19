你身家安頓好了沒？綠營按鈴控告黃士修　張志豪要朱立倫道歉

▲新北市議員張志豪19日下午偕同律師一起到新北地檢署按鈴告發黃士修涉嫌恐嚇。（圖／記者陳豐德翻攝）



記者陳豐德、林冠吟／新北報導

中選會18日舉辦第2場公投意見發表會，「重啟核四」公投案領銜人黃士修在意見會上向反方代表、台電核能處處長許永輝表示，如果許在會中宣稱核四廠有問題，他就會蒐證告發，要許小心說話，還問許「你的身家安頓好了嗎？」，被民進黨視為恐嚇，19日下午新北市議員張志豪偕同律師至新北地檢署按鈴告發黃士修，指涉他涉嫌恐嚇，同時要求國民黨主席朱立倫一起出面道歉。

1218公投在即，中選會18日舉辦第2場公投意見發表會，「重啟核四」公投案領銜人黃士修在意見會上向反方代表、台電核能處處長許永輝表示，如果許在會中宣稱核四廠有問題，他就會蒐證告發，要許「小心說話」，更問許「你身家安頓好了嗎？」、「聽說你太太希望你早點退休，請看著我的眼睛，我是要保護你呢？還是成全你呢？」，被民進黨視為恐嚇，新北市議員張志豪19日下午也在律師的陪同，前往新北地檢署按鈴告發黃士修恐嚇。

▲黃士修18日在公投辯論會上向台電核能處處長許永輝表示「你的身家安頓好了吧」，被民進黨認為涉嫌恐嚇提起告訴。（圖／翻攝自公投辯論直播）



按鈴申告的新北市議員張志豪表示，黃士修直接問「許處長你身家安頓好了吧」，這句難道沒有涉及恐嚇嗎？擔任國民黨公投案論述代表，卻提不出任何有利證據或科學依據，只會用這種恐嚇言論，造成社會社會的惶惶不安，同時也為保護許處長的安全，因此偕同律師具狀針對黃士修的恐嚇言論提告，遏止針對四大公投的恐嚇歪風。

張志豪也向國民黨主席朱立倫喊話，呼籲朱立倫應出來道歉，「國民黨已經做了最壞的示範，不要躲在黃士修的背後，因為公投案是國民黨所提出的。」

律師房彥輝指出，公共事務的討論應秉持理性論辯、實事求是的精神，而不是動輒以恐嚇威脅的非理性言語進行，黃士修所謂「許處長，你的身家安頓好了吧」的言論內容，足以讓人心生恐懼，可能已經涉及刑法第305條的恐嚇危害安全罪，甚至有153條的煽惑他人犯罪的問題，因此陪同議員來地檢署這邊按鈴告發。

而律師蔡鴻燊提出質疑，黃士修是從何處得知許處長已結婚？何處得知？為何知道許處長的太太希望先生提早退休？除恐嚇罪外，亦可能違反《個人資料保護法》與《公民投票法》第35條，以其他非法之方法以恐嚇之言論妨害他人投票的問題。

▲蔡英文臉書發文謝謝台電核能處處長許永輝。（圖／翻攝自蔡英文臉書）



此外，總統蔡英文19日下午也在臉書發文指出，對於黃士修恐嚇許處長，甚至提到身家、家人，要「譴責這樣的行為」。蔡英文發文指出公投意見會上，許永輝說，「今天你要我再把已成家，背後一個個家庭的弟兄們，再帶入核四這個泥沼，背著核安的風險，我做不到！」、「我也要告訴正方代表，你要告我，改變不了核四無法重啟的事實，我也要敬告在正方代表背後的鍵盤高手，你沒在核一二三廠拿起過一支手動扳手，沒帶弟兄衝過現場，不要來跟我講，你有多愛核四。」許處長對於核四的真誠發言，感動很多人，但對於正方代表、重啟核四公投提案人黃士修用語言恐嚇許處長，甚至提到身家、家人，引起大家的憤怒，我也要譴責這種行為」。她表示，中選會舉辦發表會，是讓正反方都有公平的機會，讓社會了解公共政策，而非人身攻擊或恐嚇威脅，「人身攻擊或恐嚇威脅，只是傷害台灣的民主，並無法說服任何人。」

文末，蔡英文更對許處長表示「謝謝」，謝謝他堅定說出核四的真相，尤其許永輝曾擔任核二廠長，現在是核能發電處的處長，是在第一線保證核安的工程師，對於核四的不安全性，他的意見絕對值得所有人參考。