　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陸軍司令徐衍璞率團赴美　邱國正否認「密訪」：年度交流工作

▲▼立法院外交及國防委員會,副參謀總長執行官徐衍璞上將。（圖／記者李毓康攝）

▲陸軍司令徐衍璞上將。（資料照／記者李毓康攝）

記者林銘翰／台北報導

近日有美方人士證實，陸軍司令徐衍璞上將率領小型訪團赴美，將拜會華府國防部高層，並將轉往夏威夷拜會美軍印太指揮部司令約翰．克里斯多夫．阿奎利諾上將。對此，國防部長邱國正12日表示，這不是密訪，而是屬於年度的交流工作。

根據媒體報導，徐衍璞日前率領陸軍司令部軍情、戰訓、計畫處處長與傳譯多人在9日登機出國，主要行程是前往華府參與年度固定的美國陸軍協會（AUSA）年度會議兼展覽會，行程間並將拜會美國國防部高層，訪團計有1位上將、2位少將與5名上校。

行政院長蘇貞昌12日率領內閣團隊赴立法院，進行施政報告總質詢，邱國正會前受訪時表示，當然不是什麼密訪，因為年度都有交流，是屬於年度的工作，也都按照行程在做，這是屬於年度必要。

此外，美台國防工業會議將在美國舉行，台灣軍方人員與產業界代表將不出席，邱國正則說明，這兩者之間不一樣，國防工業會議完全是考量疫情，如果有高階官員參加，因為疫情要隔離非常攏長。

邱國正說明，會議的接待有預備期間，我國有駐外人員代表參加，另外還有很多高層的交流都在順暢進行，所以經過評估以後，國防部這回沒有派人參加國防工業會議，但是有代理人參加。

另外，國防安全研究院中共政軍與作戰概念所助理研究員黃宗鼎日前指出，共機「空警-500」預警與指揮控制機距離我東沙島已不到40海里，顯見解放軍於東沙防務的挑戰又更進一分。

對此，邱國正則說，最近的局勢大家都很清楚，國軍目前都完全掌控，至於要怎麼樣對應都有規定，就是按照「戰備時期突發處置狀況規定」來做，目前對方有什麼動作都由國防部來做研判，「在這裡不便跟各位著墨太多」。

►New Balance特價了！撞色鞋顏值破表

ET快訊
明年有望大減稅！　免稅額、課稅級距都調高
華航35歲機師起飛前猝死！父控過勞、延誤急救　求償250萬結
快訊／國旅券中籤號碼出爐！　身分證「末碼」公布
5倍變3倍！　他收到「去年振興券」怒炸
LIVE／圓規外圍環流襲台　氣象局最新說明
國旅券今抽60萬份　身分證「末2碼」相同即中籤
郭采潔速斬5個月短命戀！　蒙古男友陷「性騷吸毒3醜聞」
低溫探16度！　「最明顯涼空氣」報到時間曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

五倍券官網原始碼驚見簡體字　王美花坦承：確實有去陸網看

為加入CPTPP開放核食進口？　蘇貞昌：沒有國家敢讓國民吃核食

張善政出任國民黨智庫副董事長　朱立倫喊：打造影子內閣

趙少康批蔡英文國慶演說「兩國論」　台灣基進：像無腦長輩群組

陳柏惟罷免案藍綠激戰　恐催選民返鄉！綠營估投票率40%→50%

快訊／陳柏惟肇逃涉賭　朱立倫邀民進黨一起出來投票罷免

陸軍司令徐衍璞率團赴美　邱國正否認「密訪」：年度交流工作

快訊／簡訊實聯每則成本0.1元？高虹安戰陳耀祥　蘇貞昌出聲緩頰

快訊／東奧奪佳績後「體發會」解編　蘇貞昌：任務達成即可

邱太三：中華民國仍然屹立不搖　未來由2300萬人民決定

DIY夯劇《魷魚遊戲》巨無霸版椪糖　糖漿噴鍋外超狼狽...味道還很苦XD

入夜「圓規」雨帶襲半個台灣　氣象局曝開工日颱風假機率！

謝盈萱《俗女2》生小孩痛到喊不要！　于子育衝進產房「媽媽在，妳別怕」

3D列印《魷魚遊戲》木頭人鬧鐘 時間到秒噴子彈！網瘋：拜託量產

炎亞綸、鬼鬼《玩很大》狂鬥嘴！　丟偶包闖關…她忙著拍攝被嫌棄XD

KIMIKO感情經驗談「出來走跳誰沒被騙過？」　勸「別對承諾太期待」：大部分是個人幻想！

電梯裡自彈自唱「實測路人反應」遭男童拒：不要彈...尷尬畫面全錄

謝盈萱《俗女2》下跪求婚「我相信你」　見藍葦華考慮超久…拖住他腿：快答應

結婚典禮進行中「3歲兒突翻跟斗」　新人風頭被搶光！台下來賓大爆笑

第12輪開放3款國際疫苗！　預計「全年齡層」打得到

五倍券官網原始碼驚見簡體字　王美花坦承：確實有去陸網看

為加入CPTPP開放核食進口？　蘇貞昌：沒有國家敢讓國民吃核食

張善政出任國民黨智庫副董事長　朱立倫喊：打造影子內閣

趙少康批蔡英文國慶演說「兩國論」　台灣基進：像無腦長輩群組

陳柏惟罷免案藍綠激戰　恐催選民返鄉！綠營估投票率40%→50%

快訊／陳柏惟肇逃涉賭　朱立倫邀民進黨一起出來投票罷免

陸軍司令徐衍璞率團赴美　邱國正否認「密訪」：年度交流工作

快訊／簡訊實聯每則成本0.1元？高虹安戰陳耀祥　蘇貞昌出聲緩頰

快訊／東奧奪佳績後「體發會」解編　蘇貞昌：任務達成即可

邱太三：中華民國仍然屹立不搖　未來由2300萬人民決定

五倍券官網原始碼驚見簡體字　王美花坦承：確實有去陸網看

台灣Pay不能用好食券？　財經兩部會：店家提供數位支付工具即可

90歲脫線突高燒「肺積水」緊急住院！　插管畫面曝光…網友超心疼

賓士車牌「3勝利又大順」！標售價可買1輛國產車　網友全驚呆

鼾聲雷動當心猝死風險倍增　止鼾雷射重拾好眠

運將遭活埋爆頭亡！弟妹淚曝哥「工作30年」：每天往返桃園-台北

選美皇后變健身天后　傳授學弟妹「三百壯士」關卡

連五個月保持月增！強信-KY9月合併營收1.67億元　第四季迎旺季

連假後上班塞爆「1小時走不到600m」！國道像停車場：多開30分

毛小孩經濟當道 寵物保險搶商機

虎爺出來玩！監視器連續4天錄到　桌上玩耍「清晰尾巴」網友被萌翻

政治熱門新聞

預測新任北市長！吳子嘉喊他當選沒問題

陳柏惟被罷免後下一步？　議員：聽說高市府有安排位置

快訊／內湖幼稚園師確診「住在汐止」　侯友宜：感染源不明

「我是願改進的好子」　陳柏惟籲鄉親反惡霸

日議員全中文121字挺陳柏惟　網感動

他批趙少康認同兩國論　「要不要當蔡英文接班人」

挺Q接到關心電話？　台灣基進：1023反惡霸

藍營5問蔡英文　綠營反問：為何朱立倫言行跟中共官媒指導一致？

僅1.77％中籤率！大稻埕煙火逾8.4萬人搶登記

僅數位可以！紙本五倍券「不能買1280月票」

罷免案最後關頭6字口號出爐　陳柏惟避藍綠對決原因曝

「蔡英文不是台獨是華獨！」　黃暐瀚：看不出在野黨2024要怎麼贏

媒體登報道歉版面「留白」　黃國昌感嘆：完美詮釋何謂欲蓋彌彰

爆陳柏惟被罷免後「高雄有留位」　市府回擊

更多熱門

相關新聞

國防部8266萬鋸樹除草　立委驚呆

國防部8266萬鋸樹除草　立委驚呆

國民黨立委馬文君7日表示，根據111年國防部公開預算書資料顯示，陸軍及空軍共編列8266萬元，用以委商實施「生活區林綠化維護」，綠化維護接地氣的講法就是「除草、鋸樹」，讓她完全無法接受，也質疑此筆預算內幕，一定會追查到底。

邱國正：左鄰右舍兩個吵架　磚塊飛鏢滿頭飛

邱國正：左鄰右舍兩個吵架　磚塊飛鏢滿頭飛

讚邱國正回應得最好　王世堅：共機來了就不用回去了！

讚邱國正回應得最好　王世堅：共機來了就不用回去了！

邱國正坦言兩岸局勢40年來最嚴峻

邱國正坦言兩岸局勢40年來最嚴峻

陳柏惟這次不用台語質詢　還是問了這句話

陳柏惟這次不用台語質詢　還是問了這句話

關鍵字：

徐衍璞邱國正國防部訪美

讀者迴響

熱門新聞

桃園復興區也放假！全台停班停課一覽

阿嘎朝聖金錢豹KTV「叫小姐」2小時噴1.4萬

《魷魚遊戲》韓美女真實年紀「跟林心如同年」

快訊／風雨交加　桃園這區緊急宣布今停班課

快訊／國家警報響！　大雷雨襲2縣市

國旅券今抽60萬份！　身分證末碼相同即中籤

男團偶像認「隱瞞性別」退出演藝圈！

冷凍水餃「最頂煮法」不是水煮！內行人曝高招

到好市多「掃光622瓶紅酒」！他秀收據讓網閉嘴

阿部瑪利亞車內密會《木曜》陳百祥

第11輪AZ今10點開放預約！「第二劑18歲以上全開」

國旅券中籤號碼出爐！身分證末碼相同爽拿千元　傍晚5點簡訊通知

好市多瘋搶合利他命！他揭更便宜入手法

超大豪雨特報！圓規還會增強　3地區致災降雨持續

少女失蹤懸案　Google驚見最後身影

更多

最夯影音

更多
DIY夯劇《魷魚遊戲》巨無霸版椪糖　糖漿噴鍋外超狼狽...味道還很苦XD

DIY夯劇《魷魚遊戲》巨無霸版椪糖　糖漿噴鍋外超狼狽...味道還很苦XD
入夜「圓規」雨帶襲半個台灣　氣象局曝開工日颱風假機率！

入夜「圓規」雨帶襲半個台灣　氣象局曝開工日颱風假機率！

謝盈萱《俗女2》生小孩痛到喊不要！　于子育衝進產房「媽媽在，妳別怕」

謝盈萱《俗女2》生小孩痛到喊不要！　于子育衝進產房「媽媽在，妳別怕」

3D列印《魷魚遊戲》木頭人鬧鐘 時間到秒噴子彈！網瘋：拜託量產

3D列印《魷魚遊戲》木頭人鬧鐘 時間到秒噴子彈！網瘋：拜託量產

炎亞綸、鬼鬼《玩很大》狂鬥嘴！　丟偶包闖關…她忙著拍攝被嫌棄XD

炎亞綸、鬼鬼《玩很大》狂鬥嘴！　丟偶包闖關…她忙著拍攝被嫌棄XD

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【精選優惠】毛孩零食季

【精選優惠】毛孩零食季

即日起至10月底，毛孩零食季滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面