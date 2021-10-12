陸軍司令徐衍璞率團赴美　邱國正否認「密訪」：年度交流工作

▲陸軍司令徐衍璞上將。（資料照／記者李毓康攝）

記者林銘翰／台北報導

近日有美方人士證實，陸軍司令徐衍璞上將率領小型訪團赴美，將拜會華府國防部高層，並將轉往夏威夷拜會美軍印太指揮部司令約翰．克里斯多夫．阿奎利諾上將。對此，國防部長邱國正12日表示，這不是密訪，而是屬於年度的交流工作。

根據媒體報導，徐衍璞日前率領陸軍司令部軍情、戰訓、計畫處處長與傳譯多人在9日登機出國，主要行程是前往華府參與年度固定的美國陸軍協會（AUSA）年度會議兼展覽會，行程間並將拜會美國國防部高層，訪團計有1位上將、2位少將與5名上校。

行政院長蘇貞昌12日率領內閣團隊赴立法院，進行施政報告總質詢，邱國正會前受訪時表示，當然不是什麼密訪，因為年度都有交流，是屬於年度的工作，也都按照行程在做，這是屬於年度必要。

此外，美台國防工業會議將在美國舉行，台灣軍方人員與產業界代表將不出席，邱國正則說明，這兩者之間不一樣，國防工業會議完全是考量疫情，如果有高階官員參加，因為疫情要隔離非常攏長。

邱國正說明，會議的接待有預備期間，我國有駐外人員代表參加，另外還有很多高層的交流都在順暢進行，所以經過評估以後，國防部這回沒有派人參加國防工業會議，但是有代理人參加。

另外，國防安全研究院中共政軍與作戰概念所助理研究員黃宗鼎日前指出，共機「空警-500」預警與指揮控制機距離我東沙島已不到40海里，顯見解放軍於東沙防務的挑戰又更進一分。

對此，邱國正則說，最近的局勢大家都很清楚，國軍目前都完全掌控，至於要怎麼樣對應都有規定，就是按照「戰備時期突發處置狀況規定」來做，目前對方有什麼動作都由國防部來做研判，「在這裡不便跟各位著墨太多」。