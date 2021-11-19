處罰役男「冷風中脫衣」9主官連坐被拔　基層憂心：誰敢管新兵

▲金防部證實有班長處罰新兵在冷風中時進行「中暑緊急處置訓練」。（非當事人圖／陸軍司令部提供）

記者林彥臣／綜合報導

一名剛分發到陸軍「金防部某守備大隊」的軍事訓練役男，日前疑因在操課時打瞌睡，遭班長處罰在冷風中時進行「中暑緊急處置訓練」，接獲舉報的陸軍司令部震怒連坐懲處9名主官。但是基層對此感到憂心，認為這樣以後誰還敢管新兵。

鍾姓義務役男在進行「中暑緊急處置訓練」時，被要求脫下外套、解開衣物及褲頭實施。經舉報後，陸軍認為幹部假就訓練之名行不當管教之實，讓陸軍司令徐衍璞震怒，並要求守備大隊長、營連長及政戰主官、士官督導長等9名幹部拔官調職嚴處，涉案人送交法辦。

▲陸軍司令徐衍璞對這起事件相當震怒，一口氣懲處9名主官。（圖／記者林敬旻攝）



金防部新聞稿指出，所轄吳姓士官日前擔任授課教官期間，疑對鍾姓二兵不當行止，經單位完成行政調查屬實，19日已函送金門憲兵隊偵辦，並依「刑懲併行」原則，核予行政重懲。

根據《聯合報》報導，軍中消息人士表示，現行役男的軍事訓練，原本就是來過過水而已，該名士官剛從本島實兵單位調來金門不久，以正規部隊帶兵的方式來帶他們，這也難怪這些「草莓兵」會受不了，整起事件，後續恐引發更嚴重的「寒蟬效應」，以後幹部誰還敢管理新兵。

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