第三劑規劃有譜？陳時中：最快明年1月底、同廠牌為主





▲指揮中心11/19記者會（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

根據指揮中心最新統計，國內疫苗第一劑涵蓋率來到76.80％、第二劑為45.69％，陸續有越來越多國家開始接種第三劑新冠疫苗，至於我國何時會啟動第三劑規劃？指揮官陳時中今（19）日鬆口，第三劑規劃以同廠牌為主，到底怎麼打還是要由 ACIP 委員做決定，最快也要明年一月底，現在還有些時間可以多做觀察。

近期國內境外移入個案中可見不少已經完整接種兩劑疫苗的突破性感染，不少國家在接種完第二劑間隔6個月後開始接種第三劑，而被問及我國第三劑規劃，陳時中說，第三劑還是規劃以同廠牌為主，各種看法都會列入考慮，開打時間最快也要明年1月底，不過一切要待ACIP委員會決定。

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指揮中心發言人莊人祥日前揭露數字，國內到明年1月31日為止，將有26.3萬人符合打滿6個月，可接種第三劑，以優先開打的1~3類為主。

莊人祥當時說明，第三劑疫苗接種事宜，指揮中心有稍微統計，到明年1月31日之前打完第二劑間隔滿6個月以第一類到第三類對象為主，以AZ疫苗來說5/30之前有1.1萬人、6/1~6/30有2.5萬人、7/1~7/31有13.2萬人；另莫德納從7月開打，到7/31有9.5萬人完成第二劑，也因此，估計有26.3萬人已經完成兩劑且間隔滿6個月。

莊人祥也說，近期ACIP開會，將討論第三劑接種，會視疫苗供應情形、民眾意願、專家文獻分析、各國施打情況，做一個規劃。