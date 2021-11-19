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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

《跟騷法》施行後追求就要被警察抓？　范雲：應尊重雙方意願

▲▼立法院 立委范雲堵訪 3+11 破口等相關問題。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委范雲。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

立法院19日三讀通過《跟蹤騷擾防制法》，但有在野黨立委表達遺憾稱，該法定義跟騷需與「與性或性別有關」是先求有再求好，對此，長期關注性別議題的民進黨立委范雲在會後發言表示，該法將8種可能的樣態都納入，並給警方足夠的權限，可以搶時間保護被害人，是非常貼近被害人需求的立法；至於有網友曾以「追求就要被警察抓了」批評《跟騷法》，她強調應加強情感教育，追求應該尊重雙方意願。

范雲表示，《跟騷法》將跨部會小組、警方立刻介入調查及告誡被害人概念納入，讓社政、衛政、教育主管機關分別提供被害人保護扶助、身心治療、輔導諮商等服務，這些措施都是立法前完全沒有的，顯示民進黨執政團隊非常努力的貼近被害人需求。

范雲指出，法案審查及協商過程中，最大爭議是跟蹤騷擾定義是否以「與性或性別有關」為前提，不過，《跟騷法》不管在方向和範圍上，都比日本《纏繞行為規制法》更好，因為日本法律就是偏向以行為人觀點為要件，但台灣通過版本的「與性或性別有關」，是指被害人自己的感受加上客觀證據，絕不是某些人誤解的「只聽行為人單方面說詞，行為人說自己不是追求、警方就不受理」。

范雲說明，婦女團體持續倡議《跟騷法》立法多年，今天通過版本的8種樣態，已把性或性別有關的樣態都納入，是「最大化」保護犯罪中最需協助的性別暴力受害者，明定一旦跟蹤騷擾發生，被害人向警方報案後，警方即可立刻介入調查、保護被害人、告誡行為人。

范雲指出，根據日本實務統計，警方即刻介入已可壓制8成以上跟騷犯罪，給警方足夠的權限，是「搶時間保護被害人」最重要的一環，這已比台灣現行家暴保護令都需法院核發，常有核發時間過久或審查標準過嚴等狀況，能夠更迅速保護被害人。

另外，對於有網友曾以「追求就要被警察抓了」等語批評《跟騷法》，范雲強調，追求當然不等於跟蹤騷擾，沒有人會因為單純喜歡一個人就被抓去關，重點是追求與表達好感應該要尊重雙方意願，不要在對方表達拒絕，甚至為此恐懼不安時，還單方面持續執意做出會造成對方不舒服的跟蹤騷擾行為，並建議學校教育和社會教育應該要加強情感教育，協助民眾瞭解情感中的關係界線，也避免不當追求造成自己與他人受到傷害。

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