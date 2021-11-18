要台電制止前核四廠長發言惹議　范雲喊冤：是要澄清錯誤言論

▲民進黨立委范雲。（資料照／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

立法院教育及文化委員會日前赴核四廠考察，會後傳出，民進黨立委范雲點名，台電不應放任核四前廠長王伯輝到處放謠言宣稱核四安全，遭民進黨前立委郭正亮批評，「憑什麼干涉人家？」並有媒體報導質疑范此言傷害言論自由。不過，范雲今天透過臉書還原當日影片，澄清自己說的是「他（王姓前廠長）有他的言論自由，但是台電有基於專業告訴全民，如何看待核四廠、公投議題的重要責任。」

范雲透過臉書表示，有媒體質疑她要台電出面，對前廠長的錯誤訊息闢謠，是在傷害前廠長的言論自由，幸好民進黨立委賴品妤的助理有全程錄影，當天她明明是說，要台電出來駁斥、澄清錯誤言論，「他（王姓前廠長）有他的言論自由，但是台電有基於專業告訴全民，如何看待核四廠、公投議題的重要責任。」

范雲表示，難道面對層出不窮關於核四的錯誤資訊，台電不用負責任的說明嗎？這些習慣造謠的媒體跟粉專，為何那麼害怕民眾知道真相？也請郭正亮查明真相再評論，「究竟是誰在放假消息傷害言論自由？」

根據范雲臉書出示的影片紀錄，當天她在接受媒體訪問時說，「台電沒有出來駁斥那位退休的廠長，一天到晚跟大家講，3年就可以啟動，然後非常的安全。今天台電帶隊的處長告訴我們，這個計畫就是先天不良，後天失調，就算你要重啟的話，不只是花10年，而且10年之後，那個921大地震發生的部分，不曉得要多少天價。.....台電應該出來澄清這個假消息，用專業的方式，......特別是台電，自己的退休廠長亂講話，我覺得是非常嚴重的事情，應該要澄清，他有他的言論自由，但台電有基於專業告訴全民，如何看待這一個核四廠，這個議題的公投的重要正確資訊的一個重要的責任。」