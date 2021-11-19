移動式聲控監視器偷倒垃圾無所遁形　告發306件「掃把把風妹」也入鏡

記者唐詠絮／彰化報導

彰化市清潔隊率先啟用能360度拍攝-太陽能移動式聲控監視器，堪稱專抓隨意亂丟垃圾的「撒手鐧」，10月間鹿港一家企業社的小客貨車，凌晨載了十多包紙製品，到彰化市林森路偏僻的路旁丟棄，以為神不知鬼不覺，還有遠從新竹開車載垃圾到彰化市丟棄，未料遭「全都錄」，被依廢棄物清理法處以6,000元罰鍰。

▲監視器拍攝到一人把風一人站在車上丟廢棄物的畫面。（圖／彰化市公所提供，以下同）

彰化市清潔隊指出，這件摸黑任意棄置垃圾的案件，發生於上個23日凌晨近2點左右，地點是位於林森西路141-1往新平路方向的路旁，由監視器拍攝到的畫面，可發現小客貨停住後，一人在車上丟垃圾、另一人則在車後面觀看兼把風，丟完後車子於凌晨2點零4分多駛離開「犯罪現場」。

市公所清潔隊是於2年前，率全縣26鄉鎮市之先，啟用360度太陽能移動式聲控監視器，用來拍攝任意丟棄各類廢棄物的案件，效果非常良好，目前已得知的最遠有來自新竹貨車載垃圾到彰化市丟棄，以去年1月至9月的統計，共成功告發了306件，包括：亂丟垃圾64件、一般事廢處分5件、未分類137件，菸蒂69件以及違規廣告張貼31件。

值得一提的是，該取締告發亂丟各廢棄物「利器」的360度太陽能移動式聲控監視器，還是清潔隊和一家監視器製造廠商共同研發的，目前清潔隊共有三台，可隨時移動到任何丟棄廢棄物的熱點進行「監控」。

▲360度移動式聲控監視器。

清潔隊長呂靜琴呼籲，民眾千萬不要心存僥倖，不要以為摸黑或四顧無人就可隨意亂丟廢棄物，因為，清潔隊擁有的360度移動式聲控監視器，可能就在你「妳」身旁，一旦遭查獲，依廢棄物清理法處以1,200元以上6,000元以下罰鍰；若是棄置事業廢棄物，更將處6,000元以上300萬元以下罰鍰。