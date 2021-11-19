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新竹驚傳「暴力球棒團」逞凶砸玻璃　當地人不忍了：出動辣椒水隊

▲▼新竹驚傳「暴力球棒團」逞凶砸玻璃　當地人不忍了：成立辣椒水隊。（圖／新竹爆料公社）

▲新竹驚傳民宅遭「暴力球棒團」砸破，引起當地居民熱議。（圖／新竹爆料公社）

記者陳凱力、柯沛辰／新竹報導

新竹一名林姓男子爆料，北區南寮15日深夜11點出現「棒球隊」惡煞逞凶鬥狠，砸壞民宅玻璃。繼瑪莎拉蒂惡煞攔車後，類似案件開始受到全台關注，若算上這起案件，至少是近期第4起棍棒行兇案件。不過，警方表示，屋主一開始有到派出所，但最後又放棄報案，一度未成功立案。

有網友向臉書社團「新竹爆料公社」投訴，新竹市南寮15日深夜11點15分發生「棒球隊」襲擊民宅事件。照片中可見，4扇拉門的玻璃都被敲出一個大洞，其餘部分也出現龜裂，但內文並未透露行兇人數，也未指明地點和可能動機。

許多在地網友看完紛紛留言，「現在有辣椒水隊，可以合法鎮暴」、「全台灣棒球隊紛紛起義」、「南寮也跟上了」、「全民瘋棒球」、「感覺是尋仇」、「這是宮廟嗎」、「新竹市治安又惡化了」、「是不是棒球棒要缺貨了，要買球棒或辣椒水防身了？」

對此，南寮警方表示，屋主一開始有來派出所報案，自稱未與人結怨，不知何故遭人持球棒砸破玻璃，但過程中又放棄報案。目前警方已主動受理，將派人調閱監視器，主動將嫌犯追查到案，呼籲民眾有任何情資，可以提供南寮派出所偵辦。

▼案件在社團曝光後，南寮派出所回覆「已由本所受理在案」。（圖／新竹爆料公社）

▲▼新竹驚傳「暴力球棒團」逞凶砸玻璃　當地人不忍了：成立辣椒水隊。（圖／新竹爆料公社）

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