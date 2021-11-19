　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

五年存活率僅5%！慈濟胰臟癌新藥擁多國專利　再獲國家新創獎

▲研發團隊研發成果是首款由台灣研發、取得多國專利、並技轉廠商的胰臟癌藥物。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

研發團隊研發成果是首款由台灣研發、取得多國專利、並技轉廠商的胰臟癌藥物。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

慈濟醫療法人創新研發中心及花蓮慈濟醫院繼研發團隊，推出「定點緩釋給藥－開發治療胰臟癌新藥EF－009」，不但獲得美、日、歐盟等多國專利，並通過美國美國食品藥物管理局（FDA）與衛生福利部核准臨床試驗（IND），也在今年獲得國家新創獎「學研新創獎」的肯定。

創新研發中心研發長林欣榮院長、副研發長韓鴻志教授、東華大學研發處研發長邱紫文等人帶領的研發團隊，研究成果已連續六年獲國家新創獎學研新創獎肯定。

2019年，新藥創新研發團隊，發現標靶小分子藥物EF-001用於抑制癌症免疫檢查點PD-L1，使免疫T細胞活化，增強惡性膠質母細胞瘤免疫治療效果，是全球惡性腦瘤免疫治療研究大突破，榮獲國家新創獎「學研新創獎」。更早，用來治療惡性腦瘤的標靶新藥Cerebraca ® wafer ，已進入第二期臨床試驗。

▲研發團隊研發成果是首款由台灣研發、取得多國專利、並技轉廠商的胰臟癌藥物。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

研發團隊成果獲國家新創獎，右左起東華大學研發長邱紫文、創新研發中心研發長林欣榮院長、長弘生技公司周姵妏董事長 、 副研發長韓鴻志教授、長弘生物科技公司劉人瑋博士。

韓鴻志教授表示，關於惡性腦瘤及胰臟癌的治療，在臨床醫學上是非常棘手的癌症，以胰臟癌來講，發生原因主要是胰臟透過「腫瘤基質纖維化」形成纖維化保護層，阻礙化療藥物的攻擊，目前一般治療胰臟癌藥物，都很難滲透進去，治療後的結果不佳，存活中位數僅六至八個月，五年存活率僅5%，無法滿足醫療需求，臨床上仍然缺少有效的胰臟癌藥物。

相較於化療臨床用藥，Gemcitabine 在過去試驗中約延長胰臟癌動物模式約2週之壽命，韓鴻志教授說，新藥EF-009針對胰臟癌治療的動物試驗中，則能夠有效延長試驗動物約2.2倍壽命，後續還將開發進行偕同作用的口服藥。

韓鴻志教授指出，胰臟癌新藥EF-009，經內視鏡手術植入，貼在胰臟表面，利用局部藥物高濃度、高滲透、長時效的特性，慢慢釋放一個月，是穿透腫瘤基質纖維化保護牆後，抑制癌細胞的免疫檢查點PD-L1，也就是關掉癌細胞抑制免疫T細胞的「煞車」，活化T細胞後就可以辨認出腫瘤，進而殺死腫瘤細胞，提升免疫治療的效果。這是首款由台灣研發、取得多國專利、並技轉廠商的胰臟癌藥物。

韓鴻志教授指出，EF-009標靶藥貼片植入胰臟治療一個月後，再接續典型治療，而且與口服TS-1有偕同作用，可持續抑制PD-L1，讓T細胞認出並殺死胰臟癌細胞；這項標靶治療目標則是鎖定基轉移酵素（DNA methyltransferase, DNMT）中的單磷酸腺苷活化蛋白質激酶（AMP activated protein kinase, AMPK）。

目前 EF-009的臨床前期開發已完成，除擁有符合PIC/S GMP國際標準原料藥、賦形劑、植入錠片製程外，EF-009在藥物毒性試驗、安全性藥理試驗、基因毒試驗、藥物動力學試驗等，亦有結果初步證實其安全性與藥物代謝特性。

這項新藥技術已轉移給長弘生技公司，並通過美國食藥署與台灣灣衛福部的 IND （investigate new drug; 新藥臨床試驗許可），即將進入第一期臨床試驗，測試新藥用在人體的安全性及有效性，期許在未來能夠幫助需要治療的胰臟癌病人。
 

►「溫泉公園」13個池泡到爽才870元！

ET快訊
吃止痛藥誤吞AirPods！　女傳語音訊息崩潰：聽到腸胃聲
糗！法拍盲劍客標3.9坪地　「寫錯多1個0」390萬拍定
快訊／台61線嚴重車禍！砂石車碰撞氨水槽車　司機當場身亡
新總幹事「身分超大咖」　她領包裹傻眼！千人認證：各個身懷絕技
鼎泰豐必點吃錯N年？前員工認證2道菜「隱藏版神組合」
快訊／《跟騷法》三讀！　8類行為最重關5年
更新IG悲劇了！網強迫症快發作：醜到發瘋
台灣要贏南韓了！他揭「超車關鍵」：一來一回就追上

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

五年存活率僅5%！慈濟胰臟癌新藥擁多國專利　再獲國家新創獎

雲林縣啟動無預警環保運輸稽查　移送檢調57件總罰鍰估達636萬

柯P嗡嗡包牽斷線30年母女情　助單親媽與母親家人團圓

花蓮閹雞秤重大賽！近15斤神雞奪冠　飼主：像家人一樣照顧

「世界廁所日」打造優質環境　中油疫情期間照常開放

南投偏鄉遠距醫療年底上路　信義仁愛民眾看眼耳鼻喉皮膚科免下山

中台灣首座銀髮人才服務據點落腳南投　助銀髮族開創職涯第二春

南投縣精神病人長照服務中心揭牌　擠身全國10示範計畫縣市

彰化縣針對稻草燃燒重點區域加強開罰　稻作期間燃燒比例驟降逾6成

抗疫挺求職！北市就服處11月戶外場徵才完成　12／4「中高齡就業博覽會」熱身中

《Happiness》韓孝周遭推入和活屍獨處　杜絕傳染病...隔離掃貨超寫實XD

粗心男車鑰匙沒拔急衝出銀行 忘提款卡還在ATM遭他秒領3萬

超聰明！導盲犬「饋頭」引導主人 暖心輔助視障者成功找到目標物♥

休旅車國道右切...轎車煞車不及！　失控打滑撞護欄狂甩2.5圈車頭毀

男人的快樂！員工倉庫滑拖板車　大甩尾＋精準插入棧板技術高超

轎車停路邊遭「工地重物」猛砸　瞬間變敞篷...車主傻眼幸無人傷

黃子佼升格準爸爸「證明我沒問題」　眾星傳授經驗談..張小燕聞喜訊「激動哭」

澎恰恰揭「負債2億」始末：我笨、夠蠢！　突收法院傳票...還原「疑似想輕生」簡訊

一言不合就掏棒狀物！2騎士起口角 他狂甩棍嗆「想怎樣」...路人全都錄

司機太可愛！普悠瑪快到終點站　喇叭按出「2次愛的鼓勵」打招呼

五年存活率僅5%！慈濟胰臟癌新藥擁多國專利　再獲國家新創獎

雲林縣啟動無預警環保運輸稽查　移送檢調57件總罰鍰估達636萬

柯P嗡嗡包牽斷線30年母女情　助單親媽與母親家人團圓

花蓮閹雞秤重大賽！近15斤神雞奪冠　飼主：像家人一樣照顧

「世界廁所日」打造優質環境　中油疫情期間照常開放

南投偏鄉遠距醫療年底上路　信義仁愛民眾看眼耳鼻喉皮膚科免下山

中台灣首座銀髮人才服務據點落腳南投　助銀髮族開創職涯第二春

南投縣精神病人長照服務中心揭牌　擠身全國10示範計畫縣市

彰化縣針對稻草燃燒重點區域加強開罰　稻作期間燃燒比例驟降逾6成

抗疫挺求職！北市就服處11月戶外場徵才完成　12／4「中高齡就業博覽會」熱身中

延了快1年！台北燈節攜「最牛跳舞主燈」12月17日登場

台股萬八近關情怯！指數下跌23點收17818　週線連7紅

千萬別摸往生者的臉！　3科學原因驗證：不是迷信

歷時6年《跟騷法》終於三讀　內政部：半年內完成員警教育訓練

古林睿煬交手初登板李子強　運彩看好統一勝富邦

影／俞利一人跳《The Boys》性感炸裂！粉尖叫：想念少女時代了

批正方「政治表演」唱歌、恐嚇樣樣來　林穎孟：藉公投發動政治攻擊

幽靈電話一接就掛斷！內行抖「暗黑目的」超氣：過幾天會更煩

蘋果加速開發Apple Car！　彭博：2025年推出全自動駕駛車

LIVE／混打預約下午4點截止　陳時中最新說明

地方熱門新聞

用保單借澎恰恰100萬　鹿港債主：他一毛都沒還

海神惡煞撂人來　6名少年仔違停、丟菸蒂、無罩　議員轟：起碼再罰12萬

盛唐鉛中毒者首例病逝等不到賠償正義

陳碧玉批南警開罰單像鬼畫符

倒楣男約BNT打成高端　議員質疑台南市府封鎖消息

「2021屏東馬拉松」開跑　交通管制措施看這裡

台南佳里發生自小客車對撞5人送醫

偽虎鯨擱淺沙灘　送基隆救援站照護

羅浮高中學生集體暈針　衛生局：14學生不適

住警器可救命為何推廣困難　裝設率六都最後

台中公車路網升級！六大路廊明年上路

南市幼兒園及國小6所學校　入圍教育部教學卓越獎

華泰名品城聖誕村　打造新復古耶誕場景

「警察子性侵案」無吃案　南投回應了

更多熱門

相關新聞

外媒爆解放軍「猴子試驗」腦缺氧新藥 「士兵吸氧」照引網友出征

外媒爆解放軍「猴子試驗」腦缺氧新藥 「士兵吸氧」照引網友出征

《路透社》昨（18）日獨家報導，丹麥哥本哈根大學校內一名陸籍教授張國捷（Guojie Zhang）私下與解放軍實驗室進行基因研究，以研究猴子在高海拔地區腦部缺氧情況，開發預防腦損傷的新藥。不過，路透社在推特（Twitter）上的配圖使用的是解放軍士兵在高原微壓氧艙內吸氧的照片，引起大陸網友群起圍剿，指責該報導是「赤裸裸的種族歧視」。

花蓮慈院研發「智慧藥箱」　全台有20億市場

花蓮慈院研發「智慧藥箱」　全台有20億市場

Made in China！ 天津凱萊英傳拿下輝瑞新冠口服藥133.3億訂單

Made in China！ 天津凱萊英傳拿下輝瑞新冠口服藥133.3億訂單

日團隊發現　線蟲泡尿可及早偵測癌王

日團隊發現　線蟲泡尿可及早偵測癌王

生華科新藥展治癌潛力　獲邀登ASCO胃腸道癌研討上發表

生華科新藥展治癌潛力　獲邀登ASCO胃腸道癌研討上發表

關鍵字：

存活率慈院胰臟癌新藥專利新創獎臨床試驗

讀者迴響

熱門新聞

騎重機環島旅遊…騎士「高速插進C300」慘死！身分曝光

騎士撞C300亡　車友：170追不上

鄭家純開箱6000萬豪宅！　「水平尺量配電箱」驗屋

高雄正妹直播主「瞞著老公」日接10客！房內擺課本認真求學

劉畊宏全家「正式移居上海」！豪華新房曝光

重機「撞進C300」　騎士晚間不治

3字反制推銷電話！網實測：對方秒掛斷

羅志祥正式宣告復出！　崩潰「又老又胖」：只剩這部位最大

馬尾正妹淋雨搭捷運超兇！她急回應

和傳奇AV女優拍三級片爆紅　《戲說》50歲女星剃度出家

UNIQLO買衣服「送1物爆驚喜」　店員解：本來就有

重機騎士撞C300「內臟全碎」亡　駕駛現身還原經過

機車雙載車禍　2男送醫不治

全新Lexus NX200只有台灣有！

激戰人夫！她下體「裂2條狂噴血」　醫傻：腸子會掉出來

更多

最夯影音

更多
《Happiness》韓孝周遭推入和活屍獨處　杜絕傳染病...隔離掃貨超寫實XD

《Happiness》韓孝周遭推入和活屍獨處　杜絕傳染病...隔離掃貨超寫實XD
粗心男車鑰匙沒拔急衝出銀行 忘提款卡還在ATM遭他秒領3萬

粗心男車鑰匙沒拔急衝出銀行 忘提款卡還在ATM遭他秒領3萬

超聰明！導盲犬「饋頭」引導主人 暖心輔助視障者成功找到目標物♥

超聰明！導盲犬「饋頭」引導主人 暖心輔助視障者成功找到目標物♥

休旅車國道右切...轎車煞車不及！　失控打滑撞護欄狂甩2.5圈車頭毀

休旅車國道右切...轎車煞車不及！　失控打滑撞護欄狂甩2.5圈車頭毀

男人的快樂！員工倉庫滑拖板車　大甩尾＋精準插入棧板技術高超

男人的快樂！員工倉庫滑拖板車　大甩尾＋精準插入棧板技術高超

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面