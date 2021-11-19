外媒爆解放軍「猴子試驗」腦缺氧新藥　「士兵吸氧」照引網友出征

▲路透社一則陸籍教授利用猴子實驗的報導配上解放軍士兵照片，引起大陸網友出征。（圖／翻攝環球網）

記者魏有德／綜合報導

《路透社》昨（18）日獨家報導，丹麥哥本哈根大學校內一名陸籍教授張國捷（Guojie Zhang）私下與解放軍實驗室進行基因研究，以研究猴子在高海拔地區腦部缺氧情況，開發預防腦損傷的新藥。不過，路透社在推特（Twitter）上的配圖使用的是解放軍士兵在高原微壓氧艙內吸氧的照片，引起大陸網友群起圍剿，指責該報導是「赤裸裸的種族歧視」。

▲哥本哈根大學。（圖／路透）

《環球時報》報導，帝吧官微昨（18）日晚發布一則指責路透社的微博。該微博表示，「路透社暴露出嚴重的種族主義傾向！一邊說猴子試驗，一邊配個解放軍吸氧的圖，赤裸裸的種族歧視行為甚至讓評論區的讀者都憤怒了！這就是西方雙標媒體的本質吧。」

▲華大基因。（圖／路透）

《路透社》報導指出，哥本哈根大學生物系教授張國捷受華大基因集團（BGI Group）聘用，他和一名指導學生與解放軍某實驗室合作，研究猴子在高海拔環境下的腦部情況，用以開發預防腦損傷的新藥，「這是解放軍在高原行動的重點研究。」

對此，張國捷認為，校方未要求研究人員列出論文共同作者，華大基因也表示，該研究非作軍事用途，腦研究是了解人類疾病症狀關鍵領域。

▲路透社將該則報導在推特上的引言由猴子改為生物基因研究。（圖／翻攝路透社推特）

值得注意的是，路透社文章以「猴子研究」為主旨，配圖使用解放軍士兵吸氧的照片，引起大陸網友群起撻伐，有網友在該篇報導的推特下方留言表示，「這樣的行為很無恥」；「這就是種族歧視」。

經查，這篇報導現已將配圖換成哥本哈根大學外觀，推特上的文字描述也將猴子換成了基因實驗，避免再遭外界誤會是帶有種族歧視的意涵。