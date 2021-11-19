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梁佑南兒護女員工遭灌酒痛毆　1打11對決竹聯戰況曝：差點沒這兒子

▲▼梁佑南兒子開餐酒館「遭控態度不佳」　7煞砸店打人嗆：我竹聯的。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲竹聯幫晉安會成員在9月3日清晨，大鬧藝人梁佑南兒子開的餐酒館後離開。（資料照／記者邱中岳翻攝）

記者劉昌松／台北報導

藝人梁佑南的兒子方璿經營餐酒館，9月間遭砸店，一度傳出是竹聯幫晉安會強收保護費引發糾紛，經檢警追查，原來是男子逢亦麟不滿訂位、送酒太慢等服務問題起衝突，方為保護員工，獨自進包廂協調，卻遭灌酒、毆打，被迫免掉3萬多元帳單，最後因梁佑南看到兒子1句訊息機警報案，台北地檢署19日依恐嚇取財得利等罪起訴11人。

據了解，方璿和這場衝突的主角逢亦麟原本是國中同校同學，幾年前才經共同友人介紹認識，逢亦麟也曾到方璿經營的餐酒館「Church Taipei」消費過，原本也要預約9月1日的包廂再次消費，但是因為客滿，只能改訂隔天。

▲梁又南錄《醫師好辣》。（圖／東森提供）

▲梁佑南機警從LINE對話中察覺兒子危險，立刻報警。（圖／資料照）

9月2日，方璿心知這桌是「兄弟客」，為免發生意外，特地提醒女員工，盡量由他去接待，沒想到逢亦麟等人一路吃喝到3日凌晨3點多，方璿進入包廂告知已經超過2點打烊時間，反遭眾人開始客訴服務問題。

逢亦麟、唐明廣、曾意堯等人抱怨，訂位時店員態度不佳，上酒時間又慢，而且不幫忙去買菸，嗆聲「是看我們晉安會沒有逆？」「不跟晉安會合作，在這裡很難做」，方璿被迫喝下整個公杯的XR威士忌，並持續和客人周旋。

▲大安警方逮捕涉嫌砸毀女藝人梁佑南親兒開設餐酒館的竹聯幫涉案成員。（圖／記者張君豪翻攝）

▲警方循線逮捕涉嫌砸店的竹聯幫成員。（資料照／記者張君豪翻攝）

約凌晨4點時，突然有杯子掉地上，眾人跟著摔杯子、砸東西，包廂外剩下唯一的女店員聽到吵雜聲，緊張地聯繫下班店長「怎麼辦？」店長認為老闆平常處事圓滑，回稱「不用擔心」，渾然不知老闆方璿正被毆打。

好在梁佑南稍早曾傳LINE問寶貝兒子為何這麼晚不回家，方璿一開始說正在處理事情，後來傳了1句「我被晉安會圍了」，隨即又收回，另外再傳「沒事啦，還再跟朋友喝」，梁佑南覺得最後一句不像兒子平常的語氣，直覺有狀況報案，警方趕到時，眾人早已一哄而散。

▲大安警方逮捕涉嫌砸毀女藝人梁佑南親兒開設餐酒館的竹聯幫涉案成員。（圖／記者張君豪翻攝）

▲警方循線逮捕涉嫌砸店的竹聯幫成員。（資料照／記者張君豪翻攝）

獨自面對11名惡煞的方璿因被灌酒醉加上毆打傷勢，回家休養後，3日晚上去驗傷提告，但幾天後仍驚魂未定，甚至會跟人說：「媽媽差點沒有我這個兒子了」。

檢警陸續追查在場的11人到案，其中逢亦麟坦承只有他1人動手打方璿，否認是為了強收保護費，堅稱只是因為不滿店家服務態度，檢察官調查後，除甘姓嫌犯在一開始因為被砸地的杯子玻璃割傷腳，憤而摔杯提前離席，只涉毀損罪外，逢亦麟等10人還是因暴力脅迫店家取消當天帳單，另涉恐嚇取財得利、傷害等罪。

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