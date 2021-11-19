梁佑南兒護女員工遭灌酒痛毆　1打11對決竹聯戰況曝：差點沒這兒子

▲竹聯幫晉安會成員在9月3日清晨，大鬧藝人梁佑南兒子開的餐酒館後離開。（資料照／記者邱中岳翻攝）

記者劉昌松／台北報導

藝人梁佑南的兒子方璿經營餐酒館，9月間遭砸店，一度傳出是竹聯幫晉安會強收保護費引發糾紛，經檢警追查，原來是男子逢亦麟不滿訂位、送酒太慢等服務問題起衝突，方為保護員工，獨自進包廂協調，卻遭灌酒、毆打，被迫免掉3萬多元帳單，最後因梁佑南看到兒子1句訊息機警報案，台北地檢署19日依恐嚇取財得利等罪起訴11人。

據了解，方璿和這場衝突的主角逢亦麟原本是國中同校同學，幾年前才經共同友人介紹認識，逢亦麟也曾到方璿經營的餐酒館「Church Taipei」消費過，原本也要預約9月1日的包廂再次消費，但是因為客滿，只能改訂隔天。

▲梁佑南機警從LINE對話中察覺兒子危險，立刻報警。（圖／資料照）

9月2日，方璿心知這桌是「兄弟客」，為免發生意外，特地提醒女員工，盡量由他去接待，沒想到逢亦麟等人一路吃喝到3日凌晨3點多，方璿進入包廂告知已經超過2點打烊時間，反遭眾人開始客訴服務問題。

逢亦麟、唐明廣、曾意堯等人抱怨，訂位時店員態度不佳，上酒時間又慢，而且不幫忙去買菸，嗆聲「是看我們晉安會沒有逆？」「不跟晉安會合作，在這裡很難做」，方璿被迫喝下整個公杯的XR威士忌，並持續和客人周旋。

▲警方循線逮捕涉嫌砸店的竹聯幫成員。（資料照／記者張君豪翻攝）

約凌晨4點時，突然有杯子掉地上，眾人跟著摔杯子、砸東西，包廂外剩下唯一的女店員聽到吵雜聲，緊張地聯繫下班店長「怎麼辦？」店長認為老闆平常處事圓滑，回稱「不用擔心」，渾然不知老闆方璿正被毆打。

好在梁佑南稍早曾傳LINE問寶貝兒子為何這麼晚不回家，方璿一開始說正在處理事情，後來傳了1句「我被晉安會圍了」，隨即又收回，另外再傳「沒事啦，還再跟朋友喝」，梁佑南覺得最後一句不像兒子平常的語氣，直覺有狀況報案，警方趕到時，眾人早已一哄而散。

▲警方循線逮捕涉嫌砸店的竹聯幫成員。（資料照／記者張君豪翻攝）

獨自面對11名惡煞的方璿因被灌酒醉加上毆打傷勢，回家休養後，3日晚上去驗傷提告，但幾天後仍驚魂未定，甚至會跟人說：「媽媽差點沒有我這個兒子了」。

檢警陸續追查在場的11人到案，其中逢亦麟坦承只有他1人動手打方璿，否認是為了強收保護費，堅稱只是因為不滿店家服務態度，檢察官調查後，除甘姓嫌犯在一開始因為被砸地的杯子玻璃割傷腳，憤而摔杯提前離席，只涉毀損罪外，逢亦麟等10人還是因暴力脅迫店家取消當天帳單，另涉恐嚇取財得利、傷害等罪。

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