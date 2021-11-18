夜半「碰碰碰」驚見窗戶裂了　鄰居開槍！她護子嗆：誰叫你們很吵

▲新店男子懷疑鄰居製造噪音，竟持空氣槍射擊鄰窗。（示意圖／pixabay）

記者劉昌松／台北報導

新北陳姓男子疑因不滿鄰居家中傳來噪音，不但撒冥紙報復，還多次持空氣槍朝鄰居窗戶射擊，鄰居深夜被規律地「砰砰砰」聲嚇到，查看發現窗戶有蜘蛛網裂痕，請陳男家人協調，陳母卻稱「誰叫你們很吵」，鄰居無奈家中根本沒有製造噪音而提告，台北地檢署18日依恐嚇、毀損起訴陳男。

20多歲的陳男和家人同住新店山區的獨棟別墅，陳男的房間窗外就是鄰居家，常覺得隔壁鄰居製造低頻噪音，2家人因此產生摩擦，鄰居一家也曾為此查看住處環境，都確認沒有機具在運轉的聲音。

直到日前鄰居的30多歲女兒晚上在房內看書時，聽到窗外傳來奇怪聲響，打開窗簾發現窗戶玻璃有裂痕，懷疑遭槍擊，但社區別墅除了左右隔壁外，後方就是山坡，能遭射擊的角度有限，鄰居女兒擔心槍手就是陳男，緊張地展開蒐證。

▲陳男表示自己無法忍受低頻噪音，鄰居則表示已檢視過住家並沒有類似情形。（示意圖／視覺中國）

果然在5月26日深夜近12點、6月3日晚上近8點的時候，鄰居女兒清楚錄下了窗外規律地「砰砰砰」聲音，緊接著在6月4日，陳男又跑到鄰居家門口撒冥紙，8月1日還把鄰居家的機車車牌給折凹。鄰居告訴陳男家人，解釋真的沒有製造噪音，希望能協調陳男再做出令人害怕的不理性舉動，陳男母親竟沒好氣地說：「誰叫你們很吵」。

陳男挨告後拿出診斷證明解釋，自己罹患躁鬱症，無法忍受低頻噪音，他只有在自己房內玩空氣槍，可能是子彈亂彈射到鄰居家，撒冥紙也只是剛好在拜拜，並否認折凹鄰居的機車車牌，檢察官參酌鄰居蒐證錄音、窗戶被射擊過的蜘蛛網狀裂痕照片、社區監視畫面等證據，不採信陳男辯詞，依恐嚇、毀損等罪起訴。

療癒！紓壓！心訣大公開