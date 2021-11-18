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討千元債不成還幫付車資房費　又遭嗆「丟汽油」...他火大砍死人

▲萬華警方18日上午帶回涉嫌幫兇嫌租車的黃姓男子偵訊。（圖／記者張君豪翻攝）

▲警方逮捕涉嫌幫劉姓男子租車殺人的黃男等共犯到案。（資料照／記者張君豪翻攝）

記者劉昌松／台北報導

年約30歲的劉姓男子日前約袁姓男子談判1千元債務，沒想到袁男同行友人突然癲癇發作，劉男趕緊幫忙開房間，幫袁男安頓好友人，劉男歷經一陣忙亂後離開，才猛然想起忘了討債，還白白幫人付房錢，但袁男拒還並傳影片嗆聲「汽油一顆一顆丟」，劉男惱怒帶友人持西瓜刀去砍死袁男，台北地檢署18日依殺人罪起訴劉男等4人。

據了解，劉男原本想向袁姓男子購買安非他命，並且預付了1千元訂金，幾天後，劉男見袁男無聲無息，7月16日打電話約袁男到西門町數字招牌的旅社見面談判，袁男帶著綽號「飛鳥」的朋友搭計程車前往赴約，飛鳥卻在車上癲癇宿疾發作，抵達目的地後，劉男見狀馬上幫忙付了車資，還向旅店要求開房。

▲萬華警方18日上午帶回涉嫌幫兇嫌租車的黃姓男子偵訊。（圖／記者張君豪翻攝）

▲劉男等人開車到西門町旅店找死者談判。（資料照／記者張君豪翻攝）

之後劉男陪著袁男手忙腳亂地把飛鳥抬到房間床上，就自行離開，17日晚上，劉男和其他朋友聚會時，才想起來忘了跟袁男討毒債，打電話和袁男連繫時，袁男除了擺明不準備還錢，還另外用飛鳥的手機傳送挑釁影片，向劉男嗆聲「汽油一顆一顆丟」。

劉男當場氣得叫朋友一起去拿了西瓜刀，返回旅店找袁男，二話不說就砍了袁男左大腿一刀後逃逸，袁男因大動脈被砍斷，在房內哀號驚動其他房客，旅店人員協助報案，袁男仍因失血過多搶救不治。

劉男原本發現鑄下大錯，一度想打電話跟認識的警察自首，但是只說了「我不在台北！」就掛斷並關機，還用鋁箔紙包起手機防止遭定位，最後仍被檢警循線找到劉男和同行友人共4人，由檢察官依殺人罪提起公訴。

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