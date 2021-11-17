莽駕駛剪車抄傢伙以為穩贏　遭騎士辣椒水噴臉不支送醫

▲汐止區16日晚間爆發汽機車行車糾紛、雙方動用棍棒、辣椒水攻擊對方吃上傷害官司。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

近來因台中瑪莎拉蒂惡少行車糾紛渲染，全國各地行車糾紛衝突頻傳！16日晚間20許、新北市汐止區新興路發生一起行車糾紛，原來一汽車駕駛不滿前方機車騎士擋住行車動線，盛怒之餘駕車剪下機車理論，雙方大吵後、汽車駕駛持木棍追打機車騎士，未料遭機車騎士取出辣椒水反擊、事後汽車駕駛眼睛、脖子紅腫送醫治療，警方介入調查、雙方均主張提出傷害告訴，警方受理偵辦中。

▲汐止區16日晚間爆發汽機車行車糾紛、雙方動用棍棒、辣椒水攻擊對方吃上傷害官司。（圖／記者張君豪翻攝）



轄區汐止警分局表示：根據員警到場調查；原來是汽車駕駛林男（21歲）不滿前方機車騎士陳男（34歲）擋住行車動線，林男開車將機車攔下後下車理論，後來雙方大吵、林男順手持路邊撿拾木棍追打陳姓騎士。

結果遭陳姓騎士拿出隨身攜帶的辣椒水反擊，林男因眼睛遭噴辣椒水，送往國泰醫院就醫，林的雙眼脖子紅腫，所幸經治療後已經出院，林男將提告傷害，陳姓騎士也因右手食指受傷，也報警提告傷害，這起行車糾紛雙方互控傷害，警方正受理調查。



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