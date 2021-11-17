　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

莽駕駛剪車抄傢伙以為穩贏　遭騎士辣椒水噴臉不支送醫

▲汐止區16日晚間爆發汽機車行車糾紛、雙方動用棍棒、辣椒水攻擊對方吃上傷害官司。（圖／記者張君豪翻攝）

▲汐止區16日晚間爆發汽機車行車糾紛、雙方動用棍棒、辣椒水攻擊對方吃上傷害官司。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

近來因台中瑪莎拉蒂惡少行車糾紛渲染，全國各地行車糾紛衝突頻傳！16日晚間20許、新北市汐止區新興路發生一起行車糾紛，原來一汽車駕駛不滿前方機車騎士擋住行車動線，盛怒之餘駕車剪下機車理論，雙方大吵後、汽車駕駛持木棍追打機車騎士，未料遭機車騎士取出辣椒水反擊、事後汽車駕駛眼睛、脖子紅腫送醫治療，警方介入調查、雙方均主張提出傷害告訴，警方受理偵辦中。

▲汐止區16日晚間爆發汽機車行車糾紛、雙方動用棍棒、辣椒水攻擊對方吃上傷害官司。（圖／記者張君豪翻攝）

▲汐止區16日晚間爆發汽機車行車糾紛、雙方動用棍棒、辣椒水攻擊對方吃上傷害官司。（圖／記者張君豪翻攝）
 

轄區汐止警分局表示：根據員警到場調查；原來是汽車駕駛林男（21歲）不滿前方機車騎士陳男（34歲）擋住行車動線，林男開車將機車攔下後下車理論，後來雙方大吵、林男順手持路邊撿拾木棍追打陳姓騎士。

結果遭陳姓騎士拿出隨身攜帶的辣椒水反擊，林男因眼睛遭噴辣椒水，送往國泰醫院就醫，林的雙眼脖子紅腫，所幸經治療後已經出院，林男將提告傷害，陳姓騎士也因右手食指受傷，也報警提告傷害，這起行車糾紛雙方互控傷害，警方正受理調查。

【其他新聞】

連自己人都看不下去！瑪莎拉蒂3煞「非現行犯」逍遙4天　資深警怒了

瑪莎惡徒家擁2公司！祖訓「做人堅持良知」超打臉　買名車給他代步

非法OTT機上盒侵權537億　台系統商、日5大電視台提告！6嫌慘了

►日月潭渡假飯店激殺2.1折！

ET快訊
更猛冷氣團再臨？3天3變「暖夏→濕冬」暴降15°C

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

莽駕駛剪車抄傢伙以為穩贏　遭騎士辣椒水噴臉不支送醫

五木區酒店忍半年解封「美腿如林」　中山67警突襲臨檢3酒店

快訊／北車「借錢哥」2個月借到6萬！晚間被收押了

被張敦量牽連「博弈同業急跑路」　他曝背後金主：集團一定會保人

快訊／北市刑事小隊長涉「勾結徵信業洩個資」！北檢聲請羈押禁見

貴婦退貨7萬大衣遭拒怒嗆店家　遭警上銬壓制「再鬧噴辣椒水」

快訊／桃園夜市商圈晚間大火！橘光「照亮夜空」濃煙狂竄

台中又傳3惡煞暴打鄰居！女兒淚「為什麼又放走」　盧秀燕震怒了

瑪莎惡少效應台中警掃蕩暴力犯罪　男子持有槍彈毒當街被壓制逮捕

八大解封首日！高市警擴大臨檢　550警力防「全民瘋棒球」

趙小僑小產後現身..嘆氣曝「再孕心聲」　劉亮佐「不強求」心疼她：元氣大傷..

辣妻喝醉睡倒客廳...貼心尪救援 抱不動用拖的！網讚：神仙老公

不滿被超？豪車後座秀球棒逼車　駕駛被兩度追上：你到底要幹嘛

外送員送錯地址遭婦人譙3字經！他怒：沿路80km趕來還被妳罵？

開箱美國南加州沙漠「全黑豪宅」　住一晚5萬元！她讚：就像藝術品

22歲男偶像認愛同框放閃經紀人 淚崩擁女友：不想遇到粉絲再被甩開手

腹肌毒蟲被查到！狂奔給警察追　「跳水溝、藏涵洞」被大外割制伏

台鐵清潔員暴怒摔箱狂嗆列車長　半路被趕下車...列車誤點10mins

台中「球棒少年團」4人狂砸車！因網路留言口角憤糾伙揮棒報復

夜市試麥克風即興唱《我很好騙》　渾厚嗓音磁性哥「真的正在比賽」

莽駕駛剪車抄傢伙以為穩贏　遭騎士辣椒水噴臉不支送醫

五木區酒店忍半年解封「美腿如林」　中山67警突襲臨檢3酒店

快訊／北車「借錢哥」2個月借到6萬！晚間被收押了

被張敦量牽連「博弈同業急跑路」　他曝背後金主：集團一定會保人

快訊／北市刑事小隊長涉「勾結徵信業洩個資」！北檢聲請羈押禁見

貴婦退貨7萬大衣遭拒怒嗆店家　遭警上銬壓制「再鬧噴辣椒水」

快訊／桃園夜市商圈晚間大火！橘光「照亮夜空」濃煙狂竄

台中又傳3惡煞暴打鄰居！女兒淚「為什麼又放走」　盧秀燕震怒了

瑪莎惡少效應台中警掃蕩暴力犯罪　男子持有槍彈毒當街被壓制逮捕

八大解封首日！高市警擴大臨檢　550警力防「全民瘋棒球」

白曉燕案警官逃亡海外11年 羅明村喊冤遭誣陷｜行動法庭 第147集 完整版｜楊淑玲 羅小姐 2021.11.16

草東鼓手輕生猝逝18天　主唱深夜184字沈痛發聲：抱歉，謝謝

美方兩手操弄「台灣問題」　朱松嶺：習拜會表態最後通牒的紅線

莽駕駛剪車抄傢伙以為穩贏　遭騎士辣椒水噴臉不支送醫

國銀前3季海外賺逾427億！　香港同時拿下獲利王、退步王

五木區酒店忍半年解封「美腿如林」　中山67警突襲臨檢3酒店

《女神降臨》作者畫畫釀「不可逆職業傷害」！　苦訴：眼睛看不太到

洪總對羅力不好意思　投手調度大部分是林正豐決定

過度保養反而讓膚況變好糟！「5個方法」讓肌膚起死回生

12／18公投救藻礁　環團「3大QA」破解民進黨話術

「親子運動會」2家長終點前慘摔 第3名挺肚超越：運氣也是種實力

社會熱門新聞

台中3煞暴打鄰居！女兒：為什麼又放走

貴婦購7萬大衣退貨遭拒　怒嗆店家遭警上銬壓制

張敦量牽連　博弈同業急關站跑路

轉傳吳夢夢A片「不射挑戰」　6男全起訴

國一女墜樓原因曝　認媽媽偏袒疼妹妹　

桃園夜市商圈晚間大火！橘光照亮夜空

瑪莎惡少牽連　組頭曝百億下注秒蒸發

北車「借錢哥」2個月借6萬！晚間被收押

球棒狠砸賓士5煞全交保　說詞變變變

4煞球棒狠砸賓士　車主老公是警察

獨／台中服飾店遭狠砸慘況曝　網爆闆娘黑歷史

五木區酒店解禁　中山67警臨檢3酒店

國一新生鐘聲響未進教室　下一秒墜樓亡

台中陪酒價暴漲一倍　39家酒店廣發英雄帖

更多熱門

相關新聞

暴力傷害事件連環爆　斗南警擴大路檢臨檢

暴力傷害事件連環爆　斗南警擴大路檢臨檢

近期國內連環爆出數起暴力傷害事件衍生相關治安問題，造成民眾不安，雲林縣斗南警分局為穩定轄區治安，將連續規劃優勢警力，針對轄區治安熱點執行擴大臨檢，強力打擊犯罪及遏止不法，展現維護治安決心。

萬丹鄉補習班老師遭控打學童　查處屬實最重罰60萬

萬丹鄉補習班老師遭控打學童　查處屬實最重罰60萬

比中指+叭叭叭　猖狂運將亮開山刀幹譙

比中指+叭叭叭　猖狂運將亮開山刀幹譙

2醉漢KTV鬧事　對員警拉扯衝撞下場出爐

2醉漢KTV鬧事　對員警拉扯衝撞下場出爐

有人強制攔車就撞過去　老婆一句話呂捷決定不給開車

有人強制攔車就撞過去　老婆一句話呂捷決定不給開車

關鍵字：

汐止警分局行車糾紛傷害辣椒水木棍

讀者迴響

熱門新聞

本土劇女星暴瘦剩40公斤　「打幾百針」病床照曝光

台中3煞暴打鄰居！女兒：為什麼又放走

米可白一聽到贍養費嚇歪！跟狗睡半年才斷開前夫

貴婦購7萬大衣退貨遭拒　怒嗆店家遭警上銬壓制

新電視回家拆封膜　悲情夫妻一撕噴3萬元

更猛冷氣團再臨？3天3變暴降15°C

37歲楊晨熙揭「月入20萬」理財秘訣：存銀行最笨

這4生肖「明年運勢超差」！破財、病痛一直來

哪家珍奶最好喝？「贏過50嵐」網最愛的是它

LINE又有超神新功能？　網實測驚：發現新大陸

她打掃驚現失蹤12年寵物龜！網看最後模樣：牠默默陪妳

浪漫飄雪！全台「5大耶誕城」特搜

張敦量牽連　博弈同業急關站跑路

在愛情裡最容易滿足的3大星座

轉傳吳夢夢A片「不射挑戰」　6男全起訴

更多

最夯影音

更多
趙小僑小產後現身..嘆氣曝「再孕心聲」　劉亮佐「不強求」心疼她：元氣大傷..

趙小僑小產後現身..嘆氣曝「再孕心聲」　劉亮佐「不強求」心疼她：元氣大傷..
辣妻喝醉睡倒客廳...貼心尪救援 抱不動用拖的！網讚：神仙老公

辣妻喝醉睡倒客廳...貼心尪救援 抱不動用拖的！網讚：神仙老公

不滿被超？豪車後座秀球棒逼車　駕駛被兩度追上：你到底要幹嘛

不滿被超？豪車後座秀球棒逼車　駕駛被兩度追上：你到底要幹嘛

外送員送錯地址遭婦人譙3字經！他怒：沿路80km趕來還被妳罵？

外送員送錯地址遭婦人譙3字經！他怒：沿路80km趕來還被妳罵？

開箱美國南加州沙漠「全黑豪宅」　住一晚5萬元！她讚：就像藝術品

開箱美國南加州沙漠「全黑豪宅」　住一晚5萬元！她讚：就像藝術品

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面