透過人頭協會安排大陸人士假交流來台　「白狼」子媳等10人遭訴

▲白狼之子張瑋安排陸客假交流真觀光來台遭起訴。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

統促黨主席「白狼」張安樂的兒子張瑋、媳婦王姝茵經營的華夏大地等8間旅行社，涉嫌為了安排大陸人士來台觀光，透過前記者洪慶淋掌控的10個人頭協會，發出假的「短期專業交流計畫」邀請，在2017到2019年間，安排約2000名包含統戰、民政官員的大陸人士來台，台北地檢署19日依違反《兩岸人民關係條例》等罪起訴10人。

大陸地區人民申請來台觀光，須依《台灣地區與大陸地區人民關係條例》，或《大陸地區人民來台從事觀光活動許可辦法》等規定辦理，不但分地區有人數總量管制，來台陸客需有相當財產證明，限制頗多。

▲洪慶淋涉嫌用人頭協會協向主管機關假的專業交流活動。（資料照／記者劉昌松攝）

但刑事局偵二大隊發現，包含張瑋、王姝茵夫妻經營的華夏大地在內，多家旅行社為了接受大陸觀光團來台，以每個人1000元到2000元代價，找新北市水資源經濟發展協會負責人洪慶淋，由洪以掌握得10個人頭協會，分別向移民署等機關，遞交假的「專業交流活動計畫書」、「邀請函」等文件，申請讓大陸人士短期入台。

▲白狼張安樂與媳婦王姝茵曾一起到北檢接受偵訊。（資料照／記者羅志華攝）

台北地檢署2019年底首度發動搜索約談時，洪慶淋坦承犯行，被諭令25萬元交保，之後張安樂也曾出庭作證後獲得請回，張瑋和妻子王姝茵個以30萬元、25萬元交保，張瑋當時在地檢署接受媒體採訪時表示，「陸客來台的入台證是移民署所核發的，事後再追究責任，對我們旅行業者不太公平，謝謝。」

療癒！紓壓！心訣大公開

【其他新聞】

遠航掏空23億元案「主嫌落跑通緝」 張綱維加告這2人結果出爐

夜半「碰碰碰」驚見窗戶裂了 鄰居開槍！她護子嗆：誰叫你們很吵

討千元債不成還幫付車資房費 又遭嗆「丟汽油」...他火大砍死人