新冠爆2年「疫情盡頭在哪？」　網分析2可能性：是唯一解

▲疫情有盡頭嗎？（資料照／記者屠惠剛攝）

記者曾筠淇／綜合報導

新冠肺炎從去年年初爆發，過程中雖曾趨緩，不過今年5月又爆開，一直到現在也差不多兩年了。就有網友好奇詢問，現在雖然已經有疫苗了，但病毒好像一直在變種，疫情真的有盡頭嗎？貼文曝光後，立刻引發網友熱烈討論。

有網友在PTT的Gossiping板上，以「認真問，這疫情是不是沒有盡頭了」為題發文，提到新冠疫情從去年年初爆發，到現在也要兩年了，現在雖然有疫苗，且相較去年，各國管制也沒那麼嚴格了，但疫情仍然存在。

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原PO提到，即便現在疫情趨緩不少，但病毒卻是一直變種，有的潛伏期長，有的傳染力強，依照這樣的情勢來推斷，疫情是不是沒有盡頭了？幾年後是否也是如此？

▲網友覺得新冠肺炎最終會流感化。（資料照／記者李毓康攝）

貼文曝光後，不少網友都覺得新冠肺炎會流感化，「國外就當比較強的流感了」、「就變流感，所以共存是唯一解」、「流感也是一開始很強後來逐漸弱化，台灣早開晚開還是要面對一波」、「感冒跟流感也沒斷過啊」、「啊就當流感，只是後遺症要想辦法壓下來」。

此外，也有些網友認為只要有藥就能看到疫情盡頭，「等新藥普及後就是盡頭了」、「等口服藥就差不多了」、「只有台灣沒盡頭吧？有疫苗、有藥物，大家都正常生活了」、「現在新藥出來，就會逐漸流感化」。