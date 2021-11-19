曾認新冠病毒從實驗室流出　科學家改稱源頭為動物

▲ 一名研究COVID-19病毒起源的權威科學家在還原最初幾週的疫情態勢後，認為病毒更可能是從染疫動物傳給人類，而非實驗室產物。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

文／中央社

引發COVID-19的新型冠狀病毒起源爭論不休。一名研究病毒起源的權威科學家在還原最初幾週的疫情態勢後，認為病毒更可能是從染疫動物傳給人類，而非實驗室產物。

「華爾街日報」報導，亞利桑那大學進化生物學家沃洛比（Michael Worobey）在今天發表於「科學雜誌」（Science）期刊的一篇論文裡的結論是，販售活禽的武漢華南海鮮批發市場極可能就是疫情起源地。

●沃洛比曾發現1918大流感與愛滋病毒線索

華南市場在這次疫情裡的確切角色一直為科學界所爭論。此前發現過1918年大流感與愛滋病毒線索的沃洛比，在論文裡指出大部分2019年12月已知的確診例，均與華南市場有直接或間接關聯。

藉由比對基因資料、報告和早期確診者口述，他發現早期確診例不是在華南市場工作、造訪過，就是與去過者或附近住戶有接觸史。

沃洛比指出，還原研究顯示COVID-19初期傳染與華南市場密不可分，大多數到過華南市場且染疫者都去過有賣活體貉、狸的攤位，這類動物會帶冠狀病毒，「這為活禽市場是疫情起源提供有力證據」、「再也不能任意駁斥華南市場的關聯」。

華爾街日報指出，沃洛比的研究為COVID-19的自然起源或所謂人畜共通疾病理論提供更多證據。儘管仍不乏病毒學家和其他研究流行病的人認為不能排除武漢的實驗室發生事故導致疫情，但他們到目前多認為病毒起源更有可能在自然界。

▲ 武漢華南海鮮批發市場。（圖／達志影像／美聯社）

●支持COVID-19源出自然的證據湧現

猶他大學進化病毒學家高德斯坦（Stephen Goldstein）表示，從近期的其他研究和這次沃洛比的論文，「讓我的信心增加，我一直覺得病毒更有可能來自動物」。

「紐約時報」指出，沃洛比說「若疫情最先不是從華南市場爆開，後續態勢就很難解釋」他還研判，首例確診者應是華南市場裡的一個小販，而非原先世衛報告所認定、住在市場幾英里外的另一人。

除沃洛比這次的論文外，巴黎「巴斯德研究所」（Pasteur Institute）9月一份最新研究指出，他們發現在寮國蝙蝠身上的冠狀病毒出人意料地擅於感染人類細胞，且與新型冠狀病毒極其類似，只差在病毒受體結合域的1或2個胺基酸。這項發現成為病毒確實可在實驗室外的自然界演化而來的有力證據。

杜蘭大學醫學院（Tulane University School of Medicine）病毒學家蓋瑞（Robert Garry）這週在一場全球病毒學家的網路研討會形容，其中一種採集自寮國蝙蝠、暱稱Banal-52的冠狀病毒，「相似到根本可以算是COVID-19病毒的祖先了」。

蓋瑞說這些病毒的發現，有力打擊COVID-19病毒為實驗室產物的假說，且更加映證新型冠狀病毒從蝙蝠傳到別的動物、適應其他生物的屬性後變得更易傳染給人類的說法。

▲ 世界衛生組織（WHO）調查小組前往華南海鮮市場。（圖／達志影像／美聯社）

●曾聯名籲查實驗室 今稱實驗室理論荒謬

「華盛頓郵報」指出，沃洛比論文之所以引發關注，在於他本是今年5月投書「科學雜誌」要求調查實驗室意外導致疫情爆發的18位聯名科學家之一，向來也對實驗室理論持開放態度，如今卻主張證據強烈顯示病毒來自動物。

沃洛比表示先前會對實驗室外逸理論抱持開放，純粹是因武漢病毒研究所地理位置鄰近疫情首發地，但仔細研究後，若病毒真是逸自實驗室，首波群聚感染理應在實驗室附近，而非好幾英里外的華南市場，何況華南市場就有賣極易攜帶冠狀病毒的活禽。

沃洛比說：「我現在看來，把病毒想成來自武漢病毒所益發荒謬可笑，幾乎去過華南市場的人都難逃新型冠狀病毒魔掌。」（譯者：陳亦偉）