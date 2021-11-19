高端自願軍「不能打公費疫苗」　1922神邏輯惹怒她：挺國產的下場

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者林敬旻攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名蔡小姐為了挺國產疫苗，3月間參加高端疫苗試驗，後來7月又打了一劑AZ；沒想到，現在要預約第二劑時，竟不符合資格，經詢問1922，更得到超扯回覆「沒有規定參與過高端疫苗試驗的，可以打公費疫苗。」

蔡小姐在臉書娓娓道來，昨天因為限時開放疫苗意願登記修改，她便準時登入1922網站，並修改第二劑的選項，結果卻意外發現，因為3月參與「高端疫苗試驗」，而當初施打的2劑高端，最近被加進健保系統註記，也因此限制了她，讓她接下來無法預約完整的公費疫苗接種。

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事後，她打給1922詢問，表明3月參與高端試驗，打過2劑高端疫苗，7月底也打完第一劑AZ了，「但為什麼沒辦法預約第2劑公費疫苗？」怎料，對方查詢後竟回，「很抱歉，沒有規定參與過高端疫苗試驗的，可以打公費疫苗。」

這番話讓她不禁錯愕，連忙反問「那依這個邏輯，參與過高端疫苗試驗的，不可以打公費疫苗？那我7月底打完第一劑公費疫苗，接下來也不讓我打第二劑有國際認證的公費疫苗了？」

▲當初力挺國產疫苗研發，現在卻不能打公費疫苗。（圖／蔡小姐授權引用）

聞言，1922專員肯定地說，「對，打高端的紀錄登入健保系統以後，你不可以預約打公費疫苗了。現在只有規定打過高端公費疫苗的，有緊急出國需求者，可以追加施打其他疫苗。」

眼看自己力挺國產疫苗研發，如今卻落得這般窘境，蔡小姐不禁苦笑，「1922的神邏輯，我很願意自負混打風險，但硬不給打疫苗，已經無言到不知道要幹譙誰了，可以把過去繳的稅都還給我嗎？」

最後，蔡小姐也向《ETtoday新聞雲》哀怨表示，「當初陳時中說，疫苗組是不建議再打公費疫苗，現在變成不同意，也太OOXX了。」