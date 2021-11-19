　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

好市多活沙母「清蒸大戰」！她曝筷子慘況嚇壞：不敢買活的了

▲一位主婦買了活「沙母」，殺到崩潰。（圖／翻攝自臉書社團Costco好市多 商品經驗老實說）

▲一名主婦買了活「沙母」，殺到崩潰。（圖／翻攝自臉書社團Costco好市多 商品經驗老實說）

實習記者丁玟華／綜合報導

美式賣場好市多Costco商品多元、量大價廉，一直以來深受民眾喜愛。近日即有一名主婦表示，到好市多買了沙母，在料理過程中讓她「嚇死了」，表示後悔買活「沙母」，沒想到料理過程曝光後，眾人都笑翻了。

一名年輕媽媽在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」崩潰發文，「今天好市多買的沙母，後悔買活的，嚇死我了！」原來她在料理過程中，沙母不斷奮力抵抗，就連筷子都留下不少傷痕，「筷子插嘴巴一動就嚇得尖叫，筷子都咬爛了」，這讓她直呼「殺了半天，再也不買活的回來了！」從照片中可見，木筷子上充滿咬痕，料理過程想必經過了一場激戰。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 0

▲筷子滿是傷痕。（圖／翻攝自臉書社團Costco好市多 商品經驗老實說）

貼文一出笑翻上千網友，「所以沙母是嚇死的」、「奮戰是有價值的！」、「請用不銹鋼筷啦！」、「妳這是跟它玩剪刀石頭布吧」、「要是有被夾斷指甲的經驗，殺這個就像是手起刀落一樣，眼睛都不眨的」。

也有專業網友給予料理建議，「用剪刀從嘴巴插入，轉一圈再把殼翹起來，很容易的」、「把活蟹放在冷凍櫃5到10分鐘，牠就奄奄一息，這時候你要殺要剮都不用怕」、「你可以現在冷凍庫放15分鐘把螃蟹凍暈了再來殺，不然我50元也是可以幫你收的！」、「整隻綁著刷洗一下直接進蒸鍋也行啊」。

「沙母」別名為青蟳、菜蟳，與「沙公」同屬沙蟳品種，每年9月~12月為產期，可依肚子的小殼來辨識性別，尖長型的就是「沙公」，若是圓扁型就是「沙母」。

►「溫泉公園」13個池泡到爽才870元！

ET快訊
吃止痛藥誤吞AirPods！　女傳語音訊息崩潰：聽到腸胃聲
糗！法拍盲劍客標3.9坪地　「寫錯多1個0」390萬拍定
快訊／台61線嚴重車禍！砂石車碰撞氨水槽車　司機當場身亡
新總幹事「身分超大咖」　她領包裹傻眼！千人認證：各個身懷絕技
鼎泰豐必點吃錯N年？前員工認證2道菜「隱藏版神組合」
快訊／《跟騷法》三讀！　8類行為最重關5年
更新IG悲劇了！網強迫症快發作：醜到發瘋
台灣要贏南韓了！他揭「超車關鍵」：一來一回就追上
怨房東多收租「殺無辜女出氣」　男大生狂刺34刀喊：很爽

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

LIVE／混打預約下午4點截止　陳時中最新說明

每年可省600億！花蓮慈院研發「智慧藥箱」　估全台有20億市場

【年度最強ETF 3】不敗教主公開2022投資術　鎖定這3檔ETF低買高賣

升學不卡關！台師大推廣圓夢助學方案　弱勢生優惠學費全免

好市多活沙母「清蒸大戰」！她曝筷子慘況嚇壞：不敢買活的了

納悶「離婚女能要聘金？」　毒舌哥酸1句被戰爆：真可悲

台大混打研究完整版曝！「這組合」Delta保護力勝雙AZ　差距達5倍

奇美博物館「聖誕週末」主打英國風　大家一起來搖滾

3C族注意！市售無線充電器5成不合格　品牌名單一次看

電腦已沒人在裝防毒軟體？　內行人曝2原因：根本不需要

《Happiness》韓孝周遭推入和活屍獨處　杜絕傳染病...隔離掃貨超寫實XD

粗心男車鑰匙沒拔急衝出銀行 忘提款卡還在ATM遭他秒領3萬

超聰明！導盲犬「饋頭」引導主人 暖心輔助視障者成功找到目標物♥

休旅車國道右切...轎車煞車不及！　失控打滑撞護欄狂甩2.5圈車頭毀

男人的快樂！員工倉庫滑拖板車　大甩尾＋精準插入棧板技術高超

轎車停路邊遭「工地重物」猛砸　瞬間變敞篷...車主傻眼幸無人傷

黃子佼升格準爸爸「證明我沒問題」　眾星傳授經驗談..張小燕聞喜訊「激動哭」

澎恰恰揭「負債2億」始末：我笨、夠蠢！　突收法院傳票...還原「疑似想輕生」簡訊

一言不合就掏棒狀物！2騎士起口角 他狂甩棍嗆「想怎樣」...路人全都錄

司機太可愛！普悠瑪快到終點站　喇叭按出「2次愛的鼓勵」打招呼

LIVE／混打預約下午4點截止　陳時中最新說明

每年可省600億！花蓮慈院研發「智慧藥箱」　估全台有20億市場

【年度最強ETF 3】不敗教主公開2022投資術　鎖定這3檔ETF低買高賣

升學不卡關！台師大推廣圓夢助學方案　弱勢生優惠學費全免

好市多活沙母「清蒸大戰」！她曝筷子慘況嚇壞：不敢買活的了

納悶「離婚女能要聘金？」　毒舌哥酸1句被戰爆：真可悲

台大混打研究完整版曝！「這組合」Delta保護力勝雙AZ　差距達5倍

奇美博物館「聖誕週末」主打英國風　大家一起來搖滾

3C族注意！市售無線充電器5成不合格　品牌名單一次看

電腦已沒人在裝防毒軟體？　內行人曝2原因：根本不需要

歷時6年《跟騷法》終於三讀　內政部：半年內完成員警教育訓練

古林睿煬交手初登板李子強　運彩看好統一勝富邦

影／俞利一人跳《The Boys》性感炸裂！粉尖叫：想念少女時代了

批正方「政治表演」唱歌、恐嚇樣樣來　林穎孟：藉公投發動政治攻擊

幽靈電話一接就掛斷！內行抖「暗黑目的」超氣：過幾天會更煩

蘋果加速開發Apple Car！　彭博：2025年推出全自動駕駛車

LIVE／混打預約下午4點截止　陳時中最新說明

高雄老社區變更美了！天空藝術、夜光壁畫超夢幻　還能逛市集吃美食

Chloé聯名滑雪裝、麵包鞋太可愛！秀英與Jessica示範韓妞冬季穿搭

蔣志薇攜「桑塔熊」新莊棒球場開球　宣告新北耶誕即將開城

生活熱門新聞

3字反制推銷電話！網實測：對方秒掛斷

馬尾正妹淋雨搭捷運超兇！她急回應

UNIQLO買衣服「送1物爆驚喜」　店員解：本來就有

小學生直式乘法太難了！網一片哀號「看不懂」

熬過今年就出運！2022虎年「強運3生肖」曝光

海邊撿到「國軍野戰口糧」　日本人曝試吃心得

下雨開車少做一件事吃4500罰單　他驚：學到了

鼎泰豐必點？隱藏版2道菜一吃上癮

明年「運勢旺到爆」5生肖出爐！

弟弟帶公主病女友回家「4句話讓全家吐血」！

疫苗混打10點預約開搶！「要選BNT或莫德納」4大QA一次看

近冷氣團「強冷空氣」來襲時間曝　北台急凍11℃

第三劑全民都要！專家點名「這類人」要混打

外送月跑200單「實領不到7千」　他氣罵反被嗆爆

更多熱門

相關新聞

好市多「超巨Kitty抱枕」價格神翻！老司機笑歪

好市多「超巨Kitty抱枕」價格神翻！老司機笑歪

繼超巨倉鼠、米奇玩偶後，好市多又有生力軍了！一名正妹驚呼，昨（17）日去逛好市多中壢店，發現有一隻Hello Kitty萌躺在箱子裡，讓她心癢癢拿放入購物車。文章曝光後，有引來一票女網友朝聖，紛紛直呼剁手也要買，還有老司機歪樓求問「笑了那個角是...按摩用的？」

逛好市多不推車「只拿2商品」！旁人神回1句笑翻

逛好市多不推車「只拿2商品」！旁人神回1句笑翻

好市多黑色購物節全門市營業時間曝

好市多黑色購物節全門市營業時間曝

好市多購物　她下周特價退貨被酸

好市多購物　她下周特價退貨被酸

好市多內湖店「有確診者足跡」 緊急關門！業者回應

好市多內湖店「有確診者足跡」 緊急關門！業者回應

關鍵字：

好市多沙母料理

讀者迴響

熱門新聞

騎重機環島旅遊…騎士「高速插進C300」慘死！身分曝光

騎士撞C300亡　車友：170追不上

鄭家純開箱6000萬豪宅！　「水平尺量配電箱」驗屋

高雄正妹直播主「瞞著老公」日接10客！房內擺課本認真求學

劉畊宏全家「正式移居上海」！豪華新房曝光

重機「撞進C300」　騎士晚間不治

3字反制推銷電話！網實測：對方秒掛斷

羅志祥正式宣告復出！　崩潰「又老又胖」：只剩這部位最大

馬尾正妹淋雨搭捷運超兇！她急回應

和傳奇AV女優拍三級片爆紅　《戲說》50歲女星剃度出家

重機騎士撞C300「內臟全碎」亡　駕駛現身還原經過

機車雙載車禍　2男送醫不治

全新Lexus NX200只有台灣有！

激戰人夫！她下體「裂2條狂噴血」　醫傻：腸子會掉出來

UNIQLO買衣服「送1物爆驚喜」　店員解：本來就有

更多

最夯影音

更多
《Happiness》韓孝周遭推入和活屍獨處　杜絕傳染病...隔離掃貨超寫實XD

《Happiness》韓孝周遭推入和活屍獨處　杜絕傳染病...隔離掃貨超寫實XD
粗心男車鑰匙沒拔急衝出銀行 忘提款卡還在ATM遭他秒領3萬

粗心男車鑰匙沒拔急衝出銀行 忘提款卡還在ATM遭他秒領3萬

超聰明！導盲犬「饋頭」引導主人 暖心輔助視障者成功找到目標物♥

超聰明！導盲犬「饋頭」引導主人 暖心輔助視障者成功找到目標物♥

休旅車國道右切...轎車煞車不及！　失控打滑撞護欄狂甩2.5圈車頭毀

休旅車國道右切...轎車煞車不及！　失控打滑撞護欄狂甩2.5圈車頭毀

男人的快樂！員工倉庫滑拖板車　大甩尾＋精準插入棧板技術高超

男人的快樂！員工倉庫滑拖板車　大甩尾＋精準插入棧板技術高超

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面