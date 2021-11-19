好市多活沙母「清蒸大戰」！她曝筷子慘況嚇壞：不敢買活的了

▲一名主婦買了活「沙母」，殺到崩潰。（圖／翻攝自臉書社團Costco好市多 商品經驗老實說）

實習記者丁玟華／綜合報導

美式賣場好市多Costco商品多元、量大價廉，一直以來深受民眾喜愛。近日即有一名主婦表示，到好市多買了沙母，在料理過程中讓她「嚇死了」，表示後悔買活「沙母」，沒想到料理過程曝光後，眾人都笑翻了。

一名年輕媽媽在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」崩潰發文，「今天好市多買的沙母，後悔買活的，嚇死我了！」原來她在料理過程中，沙母不斷奮力抵抗，就連筷子都留下不少傷痕，「筷子插嘴巴一動就嚇得尖叫，筷子都咬爛了」，這讓她直呼「殺了半天，再也不買活的回來了！」從照片中可見，木筷子上充滿咬痕，料理過程想必經過了一場激戰。

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▲筷子滿是傷痕。（圖／翻攝自臉書社團Costco好市多 商品經驗老實說）

貼文一出笑翻上千網友，「所以沙母是嚇死的」、「奮戰是有價值的！」、「請用不銹鋼筷啦！」、「妳這是跟它玩剪刀石頭布吧」、「要是有被夾斷指甲的經驗，殺這個就像是手起刀落一樣，眼睛都不眨的」。

也有專業網友給予料理建議，「用剪刀從嘴巴插入，轉一圈再把殼翹起來，很容易的」、「把活蟹放在冷凍櫃5到10分鐘，牠就奄奄一息，這時候你要殺要剮都不用怕」、「你可以現在冷凍庫放15分鐘把螃蟹凍暈了再來殺，不然我50元也是可以幫你收的！」、「整隻綁著刷洗一下直接進蒸鍋也行啊」。

「沙母」別名為青蟳、菜蟳，與「沙公」同屬沙蟳品種，每年9月~12月為產期，可依肚子的小殼來辨識性別，尖長型的就是「沙公」，若是圓扁型就是「沙母」。