林靜儀成立反賄選小組　陳柏惟讚聲：為台灣民主掃黑除錯

▲林靜儀宣布成立反賄選小組。（圖／翻攝林靜儀臉書）

實習記者張鈞量／台北報導

台中市第二選區立委補選明年1月9日舉行，民進黨參選人林靜儀19日表示，為免地方出現賄選綁樁，及改善政治經濟資源的把持和不對稱，團隊已成立反賄選、反奧步小組，「我們會用最大的努力去消彌不公平、資源的不對稱，共同打造更好的生活環境和政治文化」。

林靜儀表示，昨（18日）上午，有一群關心台中地方政治發展的多位律師、擁有多年抓賄經驗的「抓鬼大隊長」蔡百修，共同成立了反賄選、反奧步小組，訴求乾淨、正義的選舉，讓許多支持者、在地民眾相當振奮。

總召集人吳梓生律師表示，台灣好不容易穩健走在民主國家的道路上，但選舉過程中仍有金錢、暴力因素存在，反賄不僅是自己不買票、不賣票，還要有勇氣在面對賄選狀況時挺身而出，今天許多律師站出來成立反賄選小組，就是希望成為民眾的靠山。

基進黨前立委、總幹事陳柏惟表示，隨著時代改變，賄選手法日新月異，呼籲選民若察覺到異狀，盼民眾有勇氣揭發藏在社會黑暗角落的情事，他也拜託大家一起當抓鬼大隊，一起為台灣民主掃黑除錯，希望選民用選票支持真正能擘畫政策藍圖、建立制度、為公義發聲的候選人。

林靜儀競總主委林佳龍表示，我們想像中的選舉是「選賢與能」，但台中市第二選區過往常常是「選錢與權」，而錢、權交易就是黑金的溫床，無論是透過賄選、權勢、讓人心生壓力不願去投票，都讓民主政治無法成為自由意志的展現，過去在投開票所按計數器、造冊數人頭等等行為，都讓民眾難以擺脫壓力，盼檢警調主動出擊，落實反賄選。

林靜儀強調，「這陣子我在地方跑拜票行程，許多選民都提醒我們要注意賄選、綁樁的情況，盼我們盡快面對地方資源不對稱的情況。我握到的許多雙手都是粗糙、辛苦的，都是鄉親們為了生活打拚、一點一滴地累積財富，建構自己理想中生活樣貌的痕跡」。政治經濟資源的把持和不對稱，干擾了年輕人參與政治，這對於懷抱理想、熱情的年輕人是非常艱困且不公平的。

林靜儀表示，這次由於補選的關係，台中市第二選區的政治受到大家的關注和檢視，「我也感謝柏惟讓大家看見有熱心、熱情的年輕人在地方參政是有機會的」，我們也想讓地方的年輕人知道，我們會用最大的努力去消弭不公平、資源的不對稱，共同打造更好的生活環境和政治文化。