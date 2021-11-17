補選賭盤林靜儀讓3000票　藍綠雙方反應曝光

▲林靜儀今接受媒體聯訪。（圖／林靜儀團隊提供）

記者白珈陽／台中報導

台中第二選區立委補選藍綠陣營競爭激烈，資深媒體人周玉蔻今日於廣播節目指出，賭盤開出民進黨提名參選的林靜儀讓3000票，大呼「這是有什麼陰謀？」，參與節目的立法院副院長蔡其昌認為，這是一定程度上看好林靜儀。對此，林靜儀表示，不要讓賭盤影響選舉，重要的是選出優質候選人；顏寬恒陣營則尚無回應。

林靜儀今日接受媒體聯訪時強調，「不要讓賭盤影響民主選舉，選舉最重要的事情就是，選出一個你認為對地方有長遠規劃，會好好做事的優質候選人。」

她說，她的對手是在地鄉親已經很熟悉的家族，選民的喜好應該多數都很明確，她以最快速度整建出競選團隊，回應地方對他們有期待的支持者。至於是否擔心賭盤影響選情？她相信兩邊候選人說服的對象有差別，賭盤對於地方選民影響不大。

有支持者擔心林靜儀參選台中第二選區會有人身安危，她表示，謝謝大家關注這個地方，「越關注就能讓該正常的事情正常」，她也說，跑行程到現在很心疼的就是，遇到支持她的選民，對方只敢偷偷揮手，甚至擺出「噓」不要說的動作，她在民進黨中央黨部輔選到現在，還沒看過有哪個地方的選民會做出這樣的動作。

林靜儀表示，這是她一直對於台中第二選區的選民打從心裡捨不得的地方，希望未來能做出改變，讓在地選民往後每一次的選舉都可以很坦然、愉快，基於想信任的價值來支持喜歡的候選人。

▲林靜儀看見支持者擺出「噓」的動作，覺得很心疼。（圖／林靜儀團隊提供）