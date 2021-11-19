梅根穿11萬襯衫上艾倫秀聊「窮苦日子」　遭打臉：明明從小讀私校

▲梅根身穿11萬元襯衫上《艾倫秀》大談過往的「苦日子」。（圖／翻攝自推特／@TheEllenShow）

記者張寧倢／編譯

脫離英國王室的哈利王子與梅根現居美國加州一處價值1400萬美元（約新台幣3.9億元）的豪宅，夫妻倆3月才在歐普拉（Oprah Winfrey）專訪上大爆王室黑幕，梅根18日登上知名脫口秀節目《艾倫秀》吐露過去窮苦經歷，再度引發輿論酸她，「明明就從小讀私校。」

根據《每日郵報》報導，梅根（Meghan Markle）在《艾倫秀》（The Ellen DeGeneres Show）上談到尚未成名之前她曾是一名在社會中苦苦掙扎的小演員，當時她開著一輛車門已經壞掉的老舊福特Explorer休旅車去試鏡，但每次都得從後車廂爬進爬出，「我會把車停在停車場後面，打開後車廂，爬進去，關起後廂蓋，然後爬過所有的座位到駕駛座。」

▲梅根身上的白色寬袖襯衫出自國際知名時裝設計師Oscar de la Renta的品牌，要價超過新台幣11萬元。（圖／翻攝自推特／@TheEllenShow）

訪問播出後，澳洲第9電視網《今日秀》的美洲通訊記者亞當斯（Amelia Adams）在節目上狂酸，「是啊！她還真有說服力……穿著價值4000美元（約新台幣11.2萬元）的Oscar De La Renta襯衫，確實可以說梅根是從脫離那些苦日子而躋身名流啦！」搭檔的主持人聽完也笑稱亞當斯話中帶刺，「幹得好，我喜歡。」Oscar De La Renta是世界著名的高級時裝與晚禮服設計師，品牌服飾要價不斐。

英國《每日郵報》指出，梅根先前呼籲美國政界提高育兒津貼時曾說，自己是吃平價牛排店Sizzler的4.99美元沙拉吧長大的，但又曾在IG發文表示她以前上完舞蹈課後「定期」會被爸爸帶去好萊塢大道的高級餐廳Musso and Frank Grill用餐，僅一客牛排售價就要55美元（約新台幣1540元）。

另外，許多王室專家也質疑，梅根從幼兒園開始即一路就讀私立學校，現在住在洛杉磯一棟價值1400萬美元的豪宅，坐擁1億美元的身家財富，這樣的成長條件很難讓美國觀眾對她的「苦日子」感同身受。

When they were keeping their relationship a secret, Meghan, The Duchess of Sussex, and Prince Harry, The Duke of Sussex, snuck out to a Halloween party. pic.twitter.com/8TD3xT8NBU — Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) November 18, 2021

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