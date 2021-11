梅根穿11萬襯衫上艾倫秀聊「窮苦日子」　遭打臉：明明從小讀私校

▲梅根身穿11萬元襯衫上《艾倫秀》大談過往的「苦日子」。(圖/翻攝自推特/@TheEllenShow)

記者張寧倢/編譯

脫離英國王室的哈利王子與梅根現居美國加州一處價值1400萬美元(約新台幣3.9億元)的豪宅,夫妻倆3月才在歐普拉(Oprah Winfrey)專訪上大爆王室黑幕,梅根18日登上知名脫口秀節目《艾倫秀》吐露過去窮苦經歷,再度引發輿論酸她,「明明就從小讀私校。」

根據《每日郵報》報導,梅根(Meghan Markle)在《艾倫秀》(The Ellen DeGeneres Show)上談到尚未成名之前她曾是一名在社會中苦苦掙扎的小演員,當時她開著一輛車門已經壞掉的老舊福特Explorer休旅車去試鏡,但每次都得從後車廂爬進爬出,「我會把車停在停車場後面,打開後車廂,爬進去,關起後廂蓋,然後爬過所有的座位到駕駛座。」

▲梅根身上的白色寬袖襯衫出自國際知名時裝設計師Oscar de la Renta的品牌,要價超過新台幣11萬元。(圖/翻攝自推特/@TheEllenShow)

訪問播出後,澳洲第9電視網《今日秀》的美洲通訊記者亞當斯(Amelia Adams)在節目上狂酸,「是啊!她還真有說服力……穿著價值4000美元(約新台幣11.2萬元)的Oscar De La Renta襯衫,確實可以說梅根是從脫離那些苦日子而躋身名流啦!」搭檔的主持人聽完也笑稱亞當斯話中帶刺,「幹得好,我喜歡。」Oscar De La Renta是世界著名的高級時裝與晚禮服設計師,品牌服飾要價不斐。

英國《每日郵報》指出,梅根先前呼籲美國政界提高育兒津貼時曾說,自己是吃平價牛排店Sizzler的4.99美元沙拉吧長大的,但又曾在IG發文表示她以前上完舞蹈課後「定期」會被爸爸帶去好萊塢大道的高級餐廳Musso and Frank Grill用餐,僅一客牛排售價就要55美元(約新台幣1540元)。

另外,許多王室專家也質疑,梅根從幼兒園開始即一路就讀私立學校,現在住在洛杉磯一棟價值1400萬美元的豪宅,坐擁1億美元的身家財富,這樣的成長條件很難讓美國觀眾對她的「苦日子」感同身受。

