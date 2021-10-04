結婚喜宴用餐盒！花蓮51對新人集團結婚 　徐榛蔚傅崐萁甘苦談

▲花蓮縣長徐榛蔚與立法委員傅崐萁開場前牽著花童甜蜜進場。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

今年花蓮縣秋季集團結婚3日在理想大地渡假飯店賽維亞草原舉行，51對新人分別搭乘「愛的列車」及「浪漫遊艇」進場，步上花瓣裝飾的綠毯，縣長徐榛蔚與立法委員傅崐萁開場前牽著花童甜蜜進場，代表第52對佳侶進場，象徵著向在場每一對佳偶「我愛你」的意涵，現場氣氛浪漫感人。

▲結婚進行曲響起，51對新人陸續步入禮堂。

現場貴賓冠蓋雲集，立法委員傅崐萁、鄭天財、壽豐鄉長劉耀宗、縣議員徐雪玉、張懷文、壽豐鄉代會主席鄭美香、新城鄉公所主任胡麗琴、佛教會釋會旭法師與蔡志堅牧師到場為新人們獻上祝福。

徐榛蔚感性地說，山海為盟，天地為證，相信在人海茫茫中覓得另一半，是何其珍貴。徐榛蔚勉勵新人們說，婚姻沒有先修班，只有不斷學習與成長，從生活體驗面對人生的另一段旅程，並希望新人們要孝養父母，是父母的照料才讓你們成長，成立另一個家庭，養兒方知父母恩，才會知道我們的父母有多麼偉大，最後祝福新人百年好合，永浴愛河。

立法委員傅崐萁表示，雖然受到疫情影響導致集團結婚期程，但是無法阻止相愛的人結成連理，今天有51對新人都在這裡，結婚後就是1+1大於2，因為情感力量的結合，讓彼此有更多的依靠，即便碰到困難，有更多可以商量、依賴的對象，共同解決人生碰到的挑戰。傅委員跟新人們分享新生兒的到來是上天的恩典，要好好呵護來到家庭的新生命。

▲徐榛蔚祝福新人百年好合，永浴愛河。

立法委員鄭天財向每對佳侶致上誠摯祝福，期許百年好合、永結同心，鼓勵新郎與新娘增產報國，為國家添子添孫，並期勉原住民夫婦養育孩子時一定要傳承族語，讓原住民文化代代傳承、延綿不朽。

因應中央流行疫情指揮中心防疫警戒規定，活動落實實聯制、量體溫及手部消毒，採進出動線規劃及人流管制，與會人員保持社交距離、全程配戴口罩及禁止飲食，晚宴亦改以提供餐盒。

▲徐榛蔚與傅崐萁共同頒發結婚證書。

證婚儀式在弦樂四重奏音樂聲中開始，特製木板書約寫上從愛情萌芽到步入禮堂，「合緣相遇、合情相守、合意結婚、合愛成家」的過程，由徐榛蔚縣長與新人代表一起進行「鑼聲傳情天地」儀式，將幸福的喜訊透過銅鑼聲迴盪於縱谷山際之中。

▲51對新人與嘉賓大合照紀念。

集團結婚縣府提供50吋4K電視作為成家禮送給每一對新人，許多花蓮在地廠商或合作夥伴也提供多樣獎品與伴手禮，最大獎包括豪雍珠寶精品提供藍寶石對戒一組；雄獅旅遊提供金門、澎湖三天兩夜跳島旅行機加酒各一組；福容大飯店花蓮店提供和洋客房住宿券；財團法人雅理文化藝術基金會提供理想大地蜜月套房住宿券；理想大地Zen Spa提供免費SPA療程，另加碼總理套房住宿券。

新人伴手禮由碩碧有限公司提供「桌上窗景」文創花台；宗泰食品提供紫薯布雪禮盒；立川漁場提供滴魚精禮盒；台灣海礦館提供海洋深層水面膜；天賜糧源股份有限公司提供有機白米；創意婚誌提供濾掛咖啡組。活動優惠包括多羅滿賞鯨、花東鯨世界、花舍花藝、花蓮新天堂樂園威秀影城、博仕租車等。

花蓮縣府辦理集團結婚迄今28屆，每年都以全新的設計概念為各位新人打造最浪漫的婚禮，想踏入幸福婚姻生活的你/妳，敬請期待明年與我們一起走上紅毯吧!