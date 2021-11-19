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拜登證實：美國正考慮杯葛北京冬奧　再提新疆人權侵害

▲▼美國總統拜登。（圖／路透）

▲美國總統拜登。（圖／路透）

文／中央社記者江今葉華盛頓18日專電

美國總統拜登今天證實，考慮外交杯葛北京冬奧。對此，白宮發言人莎琪表示，拜登日前與中國國家主席習近平視訊會談時並未談及京奧，但美方對新疆人權侵害嚴正關切。

拜登（Joe Biden）今天在白宮會晤加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）後，媒體問及是否考慮外交杯葛明年在北京舉行的冬季奧運會，他表示：「我們正在考慮此事。」

在拜登與習近平15日晚間召開首度面對面視訊會議隔天，華盛頓郵報報導，拜登政府很快會宣布對北京冬奧採取外交杯葛，也就是美國運動員雖然仍參加競賽，但政府不會派代表團與會。

在拜登發表評論後不久，莎琪（Jen Psaki）在媒體簡報上被問及此事表示，拜登與習近平15日的視訊會議中並未談到北京奧運。

不過，莎琪也指出，美方對新疆人權侵害嚴正關切，也有一系列因素必須考量。

對於時間表或杯葛形式，莎琪表示，除了要「給留做總統做決定」外，沒有任何更新。

儘管拜登與習近平視訊會議後，雙方都期望確保競爭不會演變為衝突，雙邊關係穩定。但中國侵害人權的行為在國際與美國境內引來高度關注，除了已經進行的制裁措施，不少國會議員也呼籲外交杯葛北京奧運。

聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）5月時即曾在一場聽證會上呼籲外交杯葛北京奧運。

由共和黨籍聯邦參議員羅姆尼（Mitt Romney）帶頭的跨黨派參議員10月底也聯手提出一項針對2022財政年度國防授權法案（NDAA）的修正案，強制要求美國政府外交杯葛北京冬奧。

 

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