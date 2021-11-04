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陳明通：北京辦冬季奧運想要清零　存糧跟發動戰爭沒有關係

▲▼立法院外交及國防委員會 國安局長陳明通答詢。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國安局長陳明通。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

中國商務部日前發文鼓勵儲存生活必需品，不僅引發民眾恐慌，甚至出現「攻台」解讀。對此，國安局長陳明通4日表示，北京因為要辦理冬季奧運，所以想要維持清零，與對台發動戰爭沒有關係。

中國商務部近日發文鼓勵家庭儲存生活必需品，以滿足日常生活和「突發情況」的需要，已在網路引發揣測不安，甚至被解讀要「攻台」，官媒為此急發文澄清，這是怕新冠肺炎疫情散發，讓民眾措手不及。

立法院外交及國防委員會4日審查「111年度中央政府總預算案關於國家安全局收支公開及機密部分」，並邀請陳明通、國安局副局長陳進廣等人列席備詢。

民進黨立委蔡適應質詢時指出，這兩天中國出現一個輿論，亦即對內發布要準備動員、攻擊台灣等情事，後來中國政府澄清是假訊息，詢問國安局是否有聽過這件事情，又或者完全是無中生有。

陳明通回應，這件事情他一直都有掌握，其實中國是因為要防疫，而且北京要辦理冬季奧運，所以想要清零，甚至希望民眾離開北京以後，就暫時不要回來，未來這120天是一個很緊張的時期。

陳明通說，由於幾乎是封城的狀態，所以家裡面需要存點蔬菜、米糧，因為接下來要辦理很多活動，所以希望能夠維持清零。

蔡適應追問，這跟發動戰爭沒有關聯性，陳明通則說，根據國安局的掌握，沒有關係。

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