義大利、荷蘭表態支持北京冬奧　陸外交部：人類團結友誼的象徵

▲北京冬奧進入倒數。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

距離2022年北京冬奧會開幕倒計時已破百日，此前美歐多國一度稱要抵制參加冬奧。近日，大陸國務委員兼外交部長王毅在羅馬出席G20峰會時會晤義大利總理和荷蘭首相，對方均表態將支持北京冬奧會。對此，大陸外交部表示感謝，稱冬奧是「人類團結和友誼的象徵」。

王毅10月31日與荷蘭首相呂特會面時，呂特表示，荷方對北京冬奧會充滿期待，希望了解籌備情況並積極參與。王毅介紹了北京冬奧會籌備情況，強調中國有信心為世界呈現一屆「簡約、安全、精彩」的奧運盛會。

同一天，王毅和義大利總理德拉吉會面時，德拉吉贊同意中雙方應相互尊重、相互開放、相互支持。他表示，義方堅持一個中國政策，支持北京冬奧會，不會對中國企業採取歧視政策，願就應對氣候變化等議題同中方加強溝通協調。

此前，G20峰會通過了《二十國集團領導人羅馬峰會宣言》，其中提到，「我們期待2022年北京冬奧會和冬殘奧會。這是來自世界各國的運動員競技的重要機會，也是人類韌性的象征。」

對此，大陸外交部新聞發言人汪文斌表示感謝，北京冬奧會是各國運動員的盛會，也是人類團結和友誼的象徵，中方將繼續秉持綠色、共享、開放、廉潔的辦奧理念，同國際奧委會和各國一道，展現「更團結」的奧林匹克精神，舉辦一屆給世界留下深刻印象和美好回憶的奧運盛會，為冬奧運動的普及推廣和國際奧林匹克事業作出新的貢獻。