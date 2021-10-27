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習近平與馬克宏通話　相互支持北京冬奧、巴黎奧運

▲法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）訪問北京，與中國國家主席習近平會晤。（圖／路透社）

▲2019年法國總統馬克宏與中國國家主席習近平在北京人民大會堂會談。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

北京冬季奧運會2022年2月舉行，此前，美歐多國一度稱，如果中共在香港、西藏與新疆的人權問題上不改善，就要抵制參加冬奧。大陸國家主席習近平26日與法國總統馬克宏通電話，據《新華社》報導，習近平指出，中法應拓展人工智慧、生物製藥、海洋等新領域合作，「中法還要相互支持辦好北京冬奧會和巴黎奧運會。」

習近平在通話中表示，中法應該在做好疫情防控前提下推動有關合作進程，鞏固民用核能、航空航天等傳統領域合作，拓展人工智慧、生物製藥、海洋等新領域合作。

他說，中方願和法方繼續展開生物多樣性保護合作，深入綠色合作，落實全球發展倡議，面向非洲等地區開展三方合作，「中法還要相互支持辦好北京冬奧會和巴黎奧運會。」

習近平進一步表示，近期國際上發生的幾件大事再次說明，法方主張歐盟戰略自主是正確的。他說，中歐要通過持續高層溝通對話，增進了解互信，減少誤解誤判，妥善管控分歧，加強對中歐關係的政治引領，確保中歐關係行穩致遠，希望法方為推動中歐關係健康穩定發展發揮積極作用。

馬克宏表示，法方堅定致力於以建設性方式推動歐中關係發展，致力於通過加強各層級對話，妥善管控和解決分歧，深化歐中在經貿、氣候變化、生物多樣性保護等領域合作，希望和中方就二十國集團領導人義大利峰會、格拉斯哥聯合國氣候變化大會加強協調。

他還說，法方願和中方一道，推動兩國相關領域務實合作取得更多成果，希望歐中投資協定早日生效實施。馬克宏還表態，法方支持中方成功舉辦北京冬奧會。

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