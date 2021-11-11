南投就業博覽會下周末登場　提供9大熱門產業2000職缺+最高月薪60K

▲南投2021就業博覽會20日在草屯體育館登場。（圖／資料照片，南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

「2021觀光領航.傳產登峰.青年返鄉.富旺南投」就業博覽會將於下周六登場，南投縣政府指出，這次有包括9大熱門產業專區，精密機械大廠大立光、在地觀光旅宿指標涵碧樓和九族文化村等55家優質廠商公開徵才，共釋出2000個職缺，最高薪資上看月薪6萬元，歡迎想求職、轉職或創業的民眾踴躍參加。

本次就業博覽會求才廠商，包括釋出技師及工程師職缺的上銀科技、矽品精密、上緯興業、順德工業等，釋出中高階主管職缺的環鴻科技、九族文化村、台灣真情，還有大立光、台灣卜蜂、涵碧樓、樹德企業、小磨坊等。

縣長林明溱表示，本次就業博覽會徵才廠商類別涵蓋多元，有服務業、食品業、製造業、電子業、資訊軟體業、觀光休閒旅遊業及職業軍人等類別，而且有8成以上廠商是南投在地廠商，或提供南投在地工作機會，對想要返鄉就業的青年是不容錯過的良機。

▲南投2021就業博覽會活動DM。（圖／南投縣政府提供）

本次就博會將於11月20日（星期六）上午10時至下午3時，在草屯鎮體育館（南投縣草屯鎮中正路571-2號）舉辦，當天前100名填妥並繳交履歷的求職者，以及前100名參加開幕儀式的民眾，縣政府將贈送精美小禮物乙份，現場還有免費的視障按摩及義剪等服務；縣府也邀請勞動力發展署中彰投分署南投就業中心提供最專業的就業服務，以及微型創業鳯凰、青年職涯發展中心及創客基地設攤服務及成果展示。

縣府社會及勞動處長林志忠表示，為因應新冠疫情影響，屆時將進行人員分流，將活動分為室內及室外兩個區域：徵才廠商區、職場技能暨青年專區等展區位於室內，並進行相關防疫措施，活動時間為上午10時至下午3時；舞台區及政令宣導區等較易聚集人群之展區位於室外，活動時間為上午10時至下午12時30分，請民眾務必佩戴口罩參加。



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