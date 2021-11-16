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母女吵架母欲跳車　東港警機警阻憾事

▲東港警分局東港派出所警員許維軒、劉智佳安撫母女 。（圖／民眾提供，以下同）

▲東港警分局東港派出所警員許維軒、劉智佳安撫母女 。（圖／民眾提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

張姓女子駕車載母看病返家途中，兩人發生爭執，母親一時情緒激打算開車門跳車，剛好被後方員警看到緊急聯絡線上巡邏員警趕往處理，兩員到場安撫張母情緒，讓她慢慢平復後，讓她們平安返家。

▲東港警分局東港派出所警員許維軒、劉智佳安撫母女 。（圖／民眾提供，以下同）

▲東港警分局東港派出所警員許維軒、劉智佳安撫母女 。（圖／民眾提供，以下同）

東港警分局林邊分駐所巡佐張崑淋與警員陳龍憲，甫從分局參加講習欲返回林邊，途經台17線大潭段南下車道發現1部自小客車違停在路旁，且發現2人在吵架，張員立即通報巡邏員警到場處理。

東港派出所警員許維軒、劉智佳2員剛好執行巡邏勤務，獲報立即趕往了解，得知張姓女子載母親前往東港一間醫院看診後於返家途中，母親因久病心情不佳且與張女發生口角，一時想不開欲開車門跳車。

張女隨即停車阻止母親開車門，適逢員警在後發現，立即通報線上執行巡邏勤務的許、劉兩員趕到，員警安撫張母情緒，待她其心情平靜後，讓她們平安返家，家屬非常感謝警方熱心協助，並讚揚員警服務態度佳。

東港警分局長林文煜呼籲民眾對於自己或親友情緒上有需要幫助的地方，可以透過和好友聊心事或生命線專線1995、安心服務專線1925等服務，紓解自己負面的情緒的管道，千萬不可有輕生念頭，切勿因一時的情緒變化，而做出讓人扼腕之事，如此不僅害了自己，也會傷了親友的心。

●《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1995、張老師專線：1980。
 

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