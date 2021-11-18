台南大觀音亭門神修復　舉行上門暨開光儀式

▲大觀音亭4扇門神近日完成，18日良時吉辰進行上門開光大典，儀式由副董事長侯明福帶領董監事向神明上香，祝禱安門開光後繼續庇佑國泰民安出入平安。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

財團法人台南市台疆祖廟大觀音亭暨祀典興濟宮，為少數佛、道並祀的二間宮廟，具有350年以上的歷史，二廟的門神也都出自名家之手，繼興濟宮門神於2年前修護完成上門開光之後，大觀音亭的門神歷經專業團隊的修護，於11月18日舉行安門開光儀式，讓信眾再睹門神之風采。

門神不僅代表著一間宮廟的門面，並有護佑蒼黎的意義，大觀音亭和祀典興濟宮同屬一個管理單位，矗立在火車站的成功路上，至少有350年以上的歷史。2所宮廟座北朝南，廟門都遭到嚴重的風吹、日曬、雨淋，尤其是夏季強烈的西曬陽光，讓廟門的彩繪出現斑駁脫落情形，興濟宮的門神為薪傳獎大師陳壽彞所繪，大觀音亭門神則據新考察事證，出自丁清石大師之手。

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廟方委託李志上老師的名襄修護團隊，進行2所廟門的修護工作，興濟宮的6面門神，已於2年前完成，大觀音亭4扇門神近日完成，並於18日良時吉辰進行上門開光大典。

儀式由副董事長侯明福帶領董監事向神明上香，祝禱修護過程順利，安門開光後繼續庇佑國泰民安、十方信眾出入平安。

大觀音亭廟門的修護經費，是由信眾黃純健出資捐贈，他是虔誠的公祖和佛祖信徒，對於能出份心力協助廟方進行廟門修護，是他人生中最大的安慰。

廟方考據，丁清石和其父親丁網都從事於寺廟彩繪工作，曾獲得2001年第9屆全球中華文化藝術薪傳獎工藝類獎之榮譽，雖然已於2004年過世，但據台南市多位資深藝師如潘岳雄等人，回憶1973年時，大觀音亭的廟門應就是丁清石所繪。

大觀音亭的門神分別是伽藍尊者、韋馱尊者、金剛力士哼、哈兩位將軍，造型莊重典雅，線條流暢優美，甚具藝術欣賞之美，以往都是以大型輸出圖替代，如今原版重新上門，負起保護眾生之使命，更讓信眾近距離欣賞大師之藝術作品。