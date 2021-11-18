1天狂灌1月雨！卑詩省500年一遇洪災1死2失蹤　政府發布緊急狀態

▲加拿大卑詩省暴雨成災，爆發的洪水和土石流切斷了當地交通，導致數千居民受困，下同。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

加拿大卑詩省（BC）豪雨成災，導致當地交通被中斷、數千居民受困，還造成1人死亡、2人失蹤。省長賀謹（John Horgan）17日下午發布緊急狀態，而聯邦政府也派出軍隊和救災人員前往災區馳援。當局預估，死亡及受災人數恐怕還會在未來數日持續飆升。

綜合《溫哥華太陽報》與BBC報導，受太平洋熱帶海域的「大氣河流」現象影響，卑詩省自14日以來連續爆發異常強降雨，導致當地在24小時內就灌進約一個月的雨量。當地官員指出，這場極端降雨所帶來的災難是「500年一遇」的等級，並將其歸因於氣候變遷的影響。

連日暴雨引發嚴重洪水，多處傳出土石流災情，省內主要道路嚴重受阻，衝擊北美供應鏈。報導稱，溫哥華目前有逾萬用戶慘遭停電，不少住在山區的民眾面臨供暖問題，就連卑詩省西南部地區的手機訊號也被中斷。

卑詩省省長賀謹17日下午宣布，卑詩省將全面進入緊急狀態，限制省內旅遊活動，以免阻礙重要的藥物物資及救災人員進入災區，他也要求民眾不要囤貨。由於暴雨和土石流切斷了當地交通，救援團體只好動用直升機空投民生物資。

當地皇家騎警證實，他們在土石流中發現了一具婦女的遺體，另有2人失蹤。由於雨勢可能還會持續一週左右，因此當局估計，死亡及受災人數恐怕還會在未來數日持續飆升。加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）承諾。將為居民提供援助，並在災後派出軍隊協助重建。

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