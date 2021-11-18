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台中警大動作除暴！掃出超歪海神毒咖啡...這英文讓人笑翻

▲海神惡煞案風波未止，台中警方除暴專案掃到超歪毒咖啡。（圖／記者游瓊華翻攝）

海神惡煞案風波未止，台中警方除暴專案掃到超歪毒咖啡。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

台中近日連續傳出瑪莎拉蒂惡少重毆男大生案、服飾店遭砸、惡煞持球棒砸賓士車等案，台中市警局11日起執行除暴安民專案，要讓黑勢力「眼屎哪滴」！當中查出毒咖啡案，發現毒蟲仿冒海神瑪莎拉蒂商標，印有三叉Logo取名「Masa team」，另外有仿咖啡品牌星巴克取名為「STARFUCKS」，還將Logo雙尾女神改印成鬼臉，讓人啼笑皆非。

▲海神惡煞案風波未止，台中警方除暴專案掃到超歪毒咖啡。（圖／記者游瓊華翻攝）

台中市警局副局長鄧學鑫表示，自11月11日起實施全市「除暴安民」專案，累計至今天，為期7天台中市警方已出動4085人次，並已查獲涉及治平案件4件33人、改造槍枝4枝、子彈84顆、緝豺案件1件1人、查獲通緝犯86名、毒品案39件46人、詐欺及電信詐欺機房案16案21人、公共危險（酒駕）98件98人、賭博及賭博機房4件12人、其他刑案9件10人、失聯移工6人。

▲海神惡煞案風波未止，台中警方除暴專案掃到超歪毒咖啡。（圖／記者游瓊華翻攝）

檢肅槍械及掃黑部分，市警局刑警大隊偵三隊及第一分局在11月16日查獲兩名犯嫌非法持有改造槍枝1枝；刑警大隊偵一隊查獲靈骨塔詐欺、組織犯罪等案，檢肅首惡及成員計21人。

毒品方面，刑警大隊偵三隊偵破林姓犯嫌涉嫌重大毒品案，現場查扣各級毒品約4公斤、分裝工具一批、販毒所得新台幣21萬2200元、振興五倍券面額7萬4300元。偵五隊偵破葉姓犯嫌涉嫌重大毒品案，現場查扣各級毒品100多克、分裝工具一批及相關證物。

▲海神惡煞案風波未止，台中警方除暴專案掃到超歪毒咖啡。（圖／記者游瓊華翻攝）

此外，查緝賭博方面，市警局110年1至10月共查獲網路賭博43件、水房4件，查獲賭資新台幣1500餘萬，累計帳冊等不法金流70餘億元。

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