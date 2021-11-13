被毆男大生腦傷好轉！能算數還問「媽媽有吃飯嗎？」母心疼淚崩

▲男大生腦傷好轉，媽媽前往醫院探視。（圖／家屬提供）

記者閔文昱／綜合報導

瑪莎拉蒂惡少張敦量僅因和宋姓男大生發生擦撞，就將人痛毆致顱內出血，引發社會譁然。所幸男大生送醫搶救後，恢復良好，目前講話相當清楚，當天發生的事情也都記起來，簡單的數學也能解答，代表腦部傷害逐漸恢復，而男大生清醒後，還安慰媽媽，並關心「媽媽有吃飯嗎？」讓媽媽相當感動，直言「一定會還你公道。」



台中榮神經醫學中心主任沈烱祺表示，男大生送醫速度夠快，所以恢復的速度也超乎預期，前面2天腦壓控制得很好，做了腦部掃描後，發現腦看起來浮腫程度不厲害，後續一方面用情緒緩和藥物、一方面讓他慢慢甦醒，昨天下午拔管一次成功，預計下周可以轉普通病房。

▲醫生說明宋同學傷勢。（圖／記者李忠憲攝）

沈烱祺指出，男大生已經慢慢想起來整個過程，講話清楚，就連簡單的數學也都會答，代表腦部的傷害應該慢慢恢復了，但因為擔心問太多他會頭痛，因此先多讓他休息，希望能走出這個陰影。

宋媽媽今（13日）上午也到加護病房探視兒子，並向媒體哽咽透露，兒子第一時間先是關心她，「媽媽不要傷心，我沒事的，等我回來」，另外還詢問「有沒有吃飯？」擔心媽媽會因為這樣過度傷心。貼心的幾句話令宋母覺得相當感動，同時也承諾，會將犯人嚴辦，「司法一定會還公道。」

據了解，涉嫌毆打宋姓男大生重傷昏迷，駕駛瑪莎拉蒂的李韋霖、張敦量、陳勁豪等三人，日前遭檢方依殺人未遂等罪嫌聲押禁見獲准，11日下午已押往台中看守所收容。而宋媽媽則和律師商量後，決定控告3人，而且直到小孩完全恢復健康，她才考慮要不要接受對方家屬道歉。