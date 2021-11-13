　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

瑪莎惡少「連員工都打」！車上放百萬現金囂張炫富　他嘆這是報應

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲瑪莎拉蒂惡少張敦量 。（圖／記者白珈陽攝，下同）

記者閔文昱／綜合報導

台中瑪莎拉蒂惡少張敦量僅因和宋姓男大生發生擦撞，就將人痛毆致顱內出血，引發社會譁然，事後還被起底他投資「泰金運動」線上博弈網站，養兄弟暴力討債，身價上千萬，日前更因賭客欠109萬元，找上介紹人逼簽300萬元本票不成，出手毆打遭起訴。對此，有組頭就透露，張敦量個性兇殘，且為人高調囂張，喜愛炫富，直言「這次張男被逮是報應」。

據了解，張男經營線上博弈網站，去年一名陳姓男子欠了109萬元後突然消失，張男認為介紹人洪男應該代償，於是在同年12月15日約洪男到超商討論協商債務，並找來多名男子前往，到場後轉往一處泡沫紅茶店，並逼迫洪男簽300萬本票，洪男則認為「欠多少寫多少就好」，沒想到卻遭來一陣痛打。檢方日前偵結，傷害部分雙方和解不起訴，依強制、恐嚇罪嫌起訴張等5人，由法院審理中。

▲▼瑪莎拉蒂惡煞到案，張男。（圖／記者白珈陽攝）

一名匿名組頭表示，張男的個性兇殘，且目中無人，不只經營球版、百家樂，還會逼人下注，並在對方沒錢的時候強迫對方向兄弟借錢，之後再放高利貸，若討不到錢就會把人押到山上，進行暴力討債。

組頭提到，張男的為人還相當高調囂張，靠著球版、百家樂賺進不少錢，名下不僅擁有多輛名車，出門時還會穿戴一身名牌，並在車上放置上百萬現金，藉此向人炫富，而不少人也聽說張男家中土地很大，無法靠「走路」就尋遍整個範圍。

組頭感嘆，張男私下經營的事業已經持續數年，且弄得有聲有色，還擁有上百名小弟，以他的財力，很難想像該輛瑪莎拉蒂是父母口中所稱的「貸款」而來，推測張男父母根本不了解兒子平時在外的為人，也因為過度的寵溺和維護，促長他個性愈加兇殘，甚至「連員工都打」，直言這次踢到鐵板「就是他的報應」。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

►噴上Miss Dior香水就像在戀愛！特價還不搶嗎？

ET快訊
快訊／台鐵439次自強號「空轉」卡牡丹坡　網傻：廣播請機車支
罹癌夫搞小三！妻照顧20年割斷他頸動脈
瑪莎惡少「連員工都打」！車上放百萬現金囂張炫富
高端疫苗認證6國變4國　外交部曝「縮水」原因
蕾菈穿深V禮服出席走鐘獎　「胸太垂該隆乳嗎」認困擾3年
板橋上班族買房「淡水、鶯歌怎麼選」？鄉民答案超一致

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

瑪莎惡少「連員工都打」！車上放百萬現金囂張炫富　他嘆這是報應

約中山區日料店買「泰達幣」！2男突變臉搶奪　他驚喊…保住百萬

快訊／新北瑞芳50多歲男「撿釣竿」遭惡浪沖落！送醫搶救不治

癌母遭「膠帶封口鼻」亡！男失業台北橋輕生　至今未尋獲

高雄騎士攔車打人！駕駛下車「格鬥連技」尻爆安全帽…他秒求饒

被毆男大生腦傷好轉！虛弱問「媽媽有吃飯嗎？」母哽咽：必討公道

誤交損友才走偏？　海派酒店KTV鬥毆車床小開李韋霖都在現場

遭毆男大生病情好轉　黑心律師曝瑪莎三煞「可能下場」：爽

被指縱放瑪莎3煞　警方：2人押人未動手也是共同犯案

不滿被打小報告！　新兵趁休假撂人國道休息區圍毆同梯下場曝

張雅琴怒轟瑪莎惡少：建議去打牆壁　虎媽發威..是自家小孩就「跪著水管伺候」

張惠妹直播釣出五月天阿信：不睡覺的嗎　2點半線上KTV...線上卸妝拔睫毛

瑪莎惡徒連累「百桂食品」被灌爆　友人：網路酸民難道叫父母去死

喝不到飲料？他「對伸縮管狂吸」　滿臉困惑拿起鋁箔包直接倒嘴裡

梁云菲凌晨直播喝醉「Bra滑落走光」！　 突爆哭：這些男人是怎麼了

遇黑熊怎辦？原住民導遊爆笑講解　曝「脫光衣服嚇走牠」遊客全嗨翻

12分鐘記者會「5大金句」一次看！瑪莎爸哽咽：管教太嚴害兒子叛逆

瑪莎3惡少逞凶！警稱：只能告1個　宋媽還原「求救通話內容」控警消極

花800萬出國留學回台照領22k？ 他曝背後價值：比投資更有意義

逢甲千名師生為男大生祈福集氣！　宋媽淚：別再有父母承受一樣的痛

瑪莎惡少「連員工都打」！車上放百萬現金囂張炫富　他嘆這是報應

約中山區日料店買「泰達幣」！2男突變臉搶奪　他驚喊…保住百萬

快訊／新北瑞芳50多歲男「撿釣竿」遭惡浪沖落！送醫搶救不治

癌母遭「膠帶封口鼻」亡！男失業台北橋輕生　至今未尋獲

高雄騎士攔車打人！駕駛下車「格鬥連技」尻爆安全帽…他秒求饒

被毆男大生腦傷好轉！虛弱問「媽媽有吃飯嗎？」母哽咽：必討公道

誤交損友才走偏？　海派酒店KTV鬥毆車床小開李韋霖都在現場

遭毆男大生病情好轉　黑心律師曝瑪莎三煞「可能下場」：爽

被指縱放瑪莎3煞　警方：2人押人未動手也是共同犯案

不滿被打小報告！　新兵趁休假撂人國道休息區圍毆同梯下場曝

章子怡25年前「雙馬尾學生照」清純爆表！同班5女星也曝光…網驚讚：更美

女偶像爆與「小7歲鮮肉男星」熱戀！　回家過夜、換裝出門全被拍

超粒方整形了！　「搖身變型男」新臉蛋曝光…網狂讚：帥又自然

「小鐵人之王」雍苡脩14歲數不清勝利　自許接棒台灣鐵人

職籃PLG、T1港都大車拚掀熱議　球迷怎麼看？

快訊／台鐵439次自強號「空轉」卡牡丹坡　網傻：廣播請機車支援

印度國防參謀長：中國已成頭號「安全威脅」　超越巴基斯坦

雷／《現分手中》張基龍狂撩宋慧喬：只對妳有空　上演電梯浪漫吻

韓國經典賽投手想來台發展　洪總分析可能性

曾之喬連拉肚子3個月「武打戲拍一半喊卡」　就醫竟找不到原因

社會熱門新聞

瑪莎惡少害慘家族！　百桂食品廠限期拆除

快訊／遭瑪莎惡煞毆打！男大生醒了

男大生好轉　黑心律師曝瑪莎三煞可能下場

男大生清醒第一句話「媽媽不要哭」！

百桂食品無限期停業　「難不成叫父母去死」

男突失去心跳倒地斷氣　2正妹輪流CPR成功搶命

瑪莎惡少博弈網站被起底緊急關閉

快訊／台中機車碰撞砂石車！女大生騎士遭輾斃

遇到「行車惡煞」怎麼辦？他教關鍵2招自保

瑪莎惡少張敦量搞博弈有成「越來越囂張」　知情人士曝內幕

百桂食品停業！烏日公有市場公告抵制

高雄騎士攔車惹錯人！駕駛下車「格鬥連技」他秒求饒

柴犬達人夫妻騎車出門5分鐘　慘遭無照酒駕屁孩撞死

瑪莎惡少連員工都打！車上放百萬現金炫富

更多熱門

相關新聞

男大生腦傷好轉！清醒問媽媽有吃飯嗎？

男大生腦傷好轉！清醒問媽媽有吃飯嗎？

瑪莎拉蒂惡少張敦量僅因和宋姓男大生發生擦撞，就將人痛毆致顱內出血，引發社會譁然。所幸男大生送醫搶救後，恢復良好，目前講話相當清楚，當天發生的事情也都記起來，簡單的數學也能解答，代表腦部傷害逐漸恢復，而男大生清醒後，還安慰媽媽，並關心「媽媽有吃飯嗎？」讓媽媽相當感動，直言「一定會還你公道。」

瑪莎拉蒂李韋霖起底酒店鬥毆都有他

瑪莎拉蒂李韋霖起底酒店鬥毆都有他

男大生好轉　黑心律師曝瑪莎三煞可能下場

男大生好轉　黑心律師曝瑪莎三煞可能下場

海神富少打人案　警方還原經過一開始就是鎖定3人

海神富少打人案　警方還原經過一開始就是鎖定3人

瑪莎惡少「撞臉毛齊哥」　網對比驚呆！

瑪莎惡少「撞臉毛齊哥」　網對比驚呆！

關鍵字：

瑪莎惡少瑪莎拉蒂張敦量男大生

讀者迴響

熱門新聞

瑪莎惡少害慘家族！　百桂食品廠限期拆除

印度神童又命中！詭搖連發「台人嚇壞」3災難倒數

工作人員訂便當「誤踩眉角」浩子當場爆氣！

快訊／遭瑪莎惡煞毆打！男大生醒了

被嗆只賣中國人　她2句話揪邏輯錯亂

高端份子想出國要重來2劑！名醫：當前面沒打過

一天尿幾次算正常？醫解答　「有這3跡象」小心了

男大生好轉　黑心律師曝瑪莎三煞可能下場

男大生清醒第一句話「媽媽不要哭」！

男大生玩真心話大冒險　說出祖母「死亡真相」

陝西奶奶「別說台灣，月球都是中國的」　陸網友嗨爆

百桂食品無限期停業　「難不成叫父母去死」

熊熊錄《玩很大》遲到下跪道歉！

百桂食品停業「背後目的」曝！網驚：高人指點

梁云菲凌晨直播喝醉「Bra滑落走光」！

更多

最夯影音

更多
張雅琴怒轟瑪莎惡少：建議去打牆壁　虎媽發威..是自家小孩就「跪著水管伺候」

張雅琴怒轟瑪莎惡少：建議去打牆壁　虎媽發威..是自家小孩就「跪著水管伺候」
張惠妹直播釣出五月天阿信：不睡覺的嗎　2點半線上KTV...線上卸妝拔睫毛

張惠妹直播釣出五月天阿信：不睡覺的嗎　2點半線上KTV...線上卸妝拔睫毛

瑪莎惡徒連累「百桂食品」被灌爆　友人：網路酸民難道叫父母去死

瑪莎惡徒連累「百桂食品」被灌爆　友人：網路酸民難道叫父母去死

喝不到飲料？他「對伸縮管狂吸」　滿臉困惑拿起鋁箔包直接倒嘴裡

喝不到飲料？他「對伸縮管狂吸」　滿臉困惑拿起鋁箔包直接倒嘴裡

梁云菲凌晨直播喝醉「Bra滑落走光」！　 突爆哭：這些男人是怎麼了

梁云菲凌晨直播喝醉「Bra滑落走光」！　 突爆哭：這些男人是怎麼了

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面