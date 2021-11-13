瑪莎惡少「連員工都打」！車上放百萬現金囂張炫富　他嘆這是報應

▲瑪莎拉蒂惡少張敦量 。（圖／記者白珈陽攝，下同）

記者閔文昱／綜合報導

台中瑪莎拉蒂惡少張敦量僅因和宋姓男大生發生擦撞，就將人痛毆致顱內出血，引發社會譁然，事後還被起底他投資「泰金運動」線上博弈網站，養兄弟暴力討債，身價上千萬，日前更因賭客欠109萬元，找上介紹人逼簽300萬元本票不成，出手毆打遭起訴。對此，有組頭就透露，張敦量個性兇殘，且為人高調囂張，喜愛炫富，直言「這次張男被逮是報應」。

據了解，張男經營線上博弈網站，去年一名陳姓男子欠了109萬元後突然消失，張男認為介紹人洪男應該代償，於是在同年12月15日約洪男到超商討論協商債務，並找來多名男子前往，到場後轉往一處泡沫紅茶店，並逼迫洪男簽300萬本票，洪男則認為「欠多少寫多少就好」，沒想到卻遭來一陣痛打。檢方日前偵結，傷害部分雙方和解不起訴，依強制、恐嚇罪嫌起訴張等5人，由法院審理中。

一名匿名組頭表示，張男的個性兇殘，且目中無人，不只經營球版、百家樂，還會逼人下注，並在對方沒錢的時候強迫對方向兄弟借錢，之後再放高利貸，若討不到錢就會把人押到山上，進行暴力討債。

組頭提到，張男的為人還相當高調囂張，靠著球版、百家樂賺進不少錢，名下不僅擁有多輛名車，出門時還會穿戴一身名牌，並在車上放置上百萬現金，藉此向人炫富，而不少人也聽說張男家中土地很大，無法靠「走路」就尋遍整個範圍。

組頭感嘆，張男私下經營的事業已經持續數年，且弄得有聲有色，還擁有上百名小弟，以他的財力，很難想像該輛瑪莎拉蒂是父母口中所稱的「貸款」而來，推測張男父母根本不了解兒子平時在外的為人，也因為過度的寵溺和維護，促長他個性愈加兇殘，甚至「連員工都打」，直言這次踢到鐵板「就是他的報應」。

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