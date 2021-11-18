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加國卑詩省2天內降1個月的雨量　數千隻動物死於洪水

▲▼加拿大2天內降下1個月的雨量，卑詩省遭洪水襲擊。（圖／路透社）

▲ 2天內降下1個月的雨量，位於加拿大最西部的卑詩省（British Columbia）遭洪水襲擊。（圖／路透社）

實習記者黃靜芸／綜合報導

加拿大西部在2天內就降下1個月的雨量，卑詩省（British Columbia）已部署部隊幫助受困居民，此外，還搜索了被山崩及洪水襲擊的地區。而該省已遭受洪水嚴重影響，甚至已有許多農場裡的動物喪命，之後的日子裡，還有數以千計的動物「急需食物」。

據《衛報》（The Guardian）報導，加拿大和美國太平洋西北部地區2天內就降下了1個月的雨量，大量雨量造成卑詩省洪水災害及山崩，至今已有一名婦女因山崩而喪命。加拿大國家鐵路公司和太平洋公司這兩家最大的鐵路公司表示，軌道損壞已導致貨運停止服務。

卑詩省省長賀謹 （John Horgan）表示，「暴雨、強風、洪水摧毀了我們省的整個社區」，「雖然加拿大環境部稱這是100年一遇的事情，但我們知道因為氣候危機，出現強烈風暴的可能性增加」，也警告將會有更多人死於這場災害，該省將實施旅遊限制，以確保關鍵貨物能夠運送到災區。

而農業部長博法慕（Lana Popham）指出，至今為止，「已有數千隻動物死於這場洪水」，「對於卑詩省的農業經營商而言，這是一個非常困難的時期」，「過去的兩天裡，我已經與農民視訊討論，可以看到他們有些穀倉已經被淹了，裡面甚至有死去的動物」，她補充到，「這令人心碎」。

博法慕也表示，有些動物雖幸運的隨著水流移動道安全的地方，但牠們身體狀況並不佳，許多倖存下來的動物迫切需要水及食物，因為洪水破壞了飼料，一些地區的水源也被切斷了。此外也有熱心的民眾，找到能拉動這些動物的船隻、摩托車、甚至是氣墊船，聚集在一起試圖將牠們拉到安全的地方。

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