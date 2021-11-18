軍公教調4％！本俸、專業加給、主管加給都算　技工工友也納入

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

行政院人事行政總處18日表示，2022年度軍公教員工待遇經行政院在10月27日決定調整4％，歷來軍公教員工待遇調整項目包含本俸（年功俸）、專業加給（教師為學術研究加給）及主管職務加給等3項，相關細部調整作業刻正由該總處辦理中，並均朝調足4%辦理。

人事總處今天指出，2022年度軍公教員工待遇調整案所需經費，行政院已納入「2022年度中央政府總預算案修正案」，並於2021年10月28日函送立法院審議，待2022年度中央政府總預算案經立法院三讀通過並奉總統公布，完成法定程序。

人事總處進一步表示，目前總處正就軍公教員工俸（薪）額表、專業加給表及主管職務加給表的支給數額，進行細部調整作業中，待2022年度中央政府總預算案完成立法程序後，將由行政院核定「軍公教員工適用之俸（薪）給支給數額表」，函送各機關據以辦理，並自2022年1月1日生效。

根據估算，2022年度軍公教員工調薪案所需經費314億元。其中，中央部分153億元，行政院已納入「2022年度中央政府總預算案修正案」，已在10月28日時函送立法院審議；地方部分161億元，將透過中央特別統籌分配稅款予以協助。

▲軍公教員工待遇調整作業規劃。（圖／行政院提供）