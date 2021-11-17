軍公教調薪4％擬「雨露均霑」！公部門助理、約聘雇也受惠

▲行政院長蘇貞昌拍板軍公教加薪，公部門助理、約聘雇等也將納入。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳家祥／台北報導

行政院長蘇貞昌在10月底拍板軍公教調薪方案，明年起將調薪「4％」，成為25年來軍公教調薪幅度最高的一次。人事行政總處18日院會將陳報「軍公教調薪配套措施」報告，據了解，調薪配套擬朝「雨露均霑」規劃，包含在公家機關服務的助理、約聘雇人員等，也將一併調薪。對此，行政院回應，相關細節將在院會後記者會統一對外說明。

主計總處指出，考量國內肺炎疫情趨緩，財經指標均上修成長幅度，且民間企業平均薪資及基本工資並已有相當成長，又為肯定軍公教員工近2年來防疫之辛勞，建議111年度軍公教人員待遇適度調整。行政院依據上述分析結果，決定2022年起軍公教人員待遇調升4％。

據了解，為了讓待遇調整福利能「雨露均霑」，院長蘇貞昌指示人總要從寬認定，針對廣義公務人員如助理、約聘雇人員等，都要納入調薪範圍。相關配套措施、細部作法等，將在明日院會中討論。

根據估算，明年調整軍公教人員待遇所需的經費約314億元，包括中央政府153億元及地方政府161億元，另退休人員月退休金是否調整，相關機關尚在研議中，惟為彰顯政府照顧軍公教退休人員生活，暫匡列10億元。