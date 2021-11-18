二胎不是女兒！他爆哭舉報自己酒駕　求警逮捕「想進去靜靜」

▲ 因二胎不是女兒，男子竟向警察舉報自己酒駕。（圖／翻攝自微博）

大陸中心／綜合報導

大陸河南一名中年男子近日向警方舉報自己酒駕，一邊哭一邊伸手要手銬，稱「想進去靜靜」，原來他非常喜歡女孩，但家裡已經有一個兒子，夫妻倆二胎又生了一個兒子，他不得已借酒消愁，自我舉報。

據《大河報》報導，該名劉姓男子日前將車子停在路邊，打電話舉報自己酒駕。警方到場後，看到駕駛位置坐了一名40歲左右的男子，他手裡拿著煙，滿臉倦容，心事重重。

男子放下車窗，不等警察開口便主動承認了自己酒駕。交警見狀反過來安撫劉男，問他「有什麼不高興的，出什麼事情了，怎麼喝這麼多酒，有什麼事可以說」。劉男當下說話磕磕絆絆泣不成聲，在現場一直伸著手要手銬，稱想進去靜靜。

▲男子接受酒測。（圖／翻攝自微博）

民警趕到現場後對劉男進行酒精呼吸檢測，檢測結果為205mg/100ml，超出醉酒臨界值。劉男供述，當天12時許自己在石化路某飯店喝了些許白酒後，又喝了2、3瓶小烈酒。

鄭州市公安局公安司法鑒定中心13日的出具檢測報告顯示，當事人劉男體內靜脈血液乙醇含量為238.20mg/100ml，屬於醉酒後駕車，已涉嫌危險駕駛罪。

鄭州交警四大隊依法傳喚違法當事人劉男，對其醉酒後駕車一案進行偵辦。下一步，劉男將由公安機關交通管理部吊銷駕照，依法追究刑事責任，五年內不得重新取得機動車駕駛證。

民警經過交流得知，原來劉男非常喜歡女孩，但家裡已經有一個兒子，夫妻倆要了二胎，結果又生了一個兒子，他不得已只能借酒消愁，為了逃避現實，選擇自我舉報，希望能在看守所中獲取片刻的寧靜。

事件傳出後引發網友熱議，不少人指責劉男不負責任，「沒必要吧，考慮過媳婦兒和小孩的感受嗎」、「真沒擔當 家裡有產婦新生兒 不去照顧 就顧著自己的情緒自己的鬱悶 真是男人至死是少年」、「你老婆懷胎十月容易麼？！你不舒服，你老婆就舒服了？！這可好，你進去了，誰幫你老婆？！咋想的」、「等兒子記事後他會開心嗎？成為一個不被自己父親期待的孩子真的可憐」。