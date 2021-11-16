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社會 社會焦點 保障人權

酒駕騎士囂張硬闖臨檢站！撞警自己也人車倒地　衰小黃遭波及

記者高堂堯、游瓊華／台中報導

酒駕零容忍，未料仍有人酒駕還囂張衝撞警方：鍾姓男子今天凌晨酒後騎車途經警方設置的路檢站，不但沒減速受檢，還加速試圖闖過，導致一名員警被機車擦撞受傷，自己也人車倒地遭逮，警方訊後依妨害公務、公共危險等罪嫌將鍾男移送法辦。

▲酒駕男子硬闖路檢站還擦撞員警，最後仍遭逮捕移送法辦。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲酒駕男子硬闖路檢站還擦撞員警，最後仍遭逮捕移送法辦。（圖／記者高堂堯翻攝）

台中市警局表示，為穩定治安，自11月11日開始實施「除暴安民專案」，針對易危害治安之場所實施密集性擴大臨（路）檢勤務，輔以路檢方式，強力約制防範可能衍生的衝突事件，徹底壓制不法分子囂張行徑。

▲▼酒駕男子見警方指揮仍不減速，試圖硬闖路檢站，最後擦撞員警人車倒地。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲▼酒駕男子見警方指揮仍不減速，試圖硬闖路檢站，最後擦撞員警人車倒地。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲酒駕男子硬闖路檢站還擦撞員警，最後仍遭逮捕移送法辦。（圖／記者高堂堯翻攝）

台中市第六分局於今天凌晨1時許，在西屯區市政北六路、河南路口執行封閉式路檢勤務時，31歲鍾男騎乘機車行經該路口，員警手持指揮棒示意停車，未料鍾男拒不減速繼續衝過，後方警戒員警見狀上前示意其停車，鍾男仍不減速，進而撞上警戒員警，自己也人車倒地、波及旁邊臨停之計程車。

▲酒駕男子遭移送法辦。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲酒駕男子遭移送法辦。（圖／記者高堂堯翻攝）

現場多位員警立即一擁而上，憤怒詢問：「今嘛底哩衝蝦（現在是在幹嘛）啦！？在幹甚麼？」所幸遭擦撞的員警僅左手擦傷，而計程車左車殼損壞；鍾男遭逮後經實施酒測，酒測值逾0.15毫克而未達0.25毫克，全案依妨害公務、傷害及公共危險等罪移送台中地檢署偵辦。
 

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