酒駕累犯男「車停外側車道」睡3小時！被逮狂跳針喊：我沒喝

▲徐男酒後上路，直接把車停在外側車道呼呼大睡3小時。（示意圖，非本案當事人／記者高堂堯翻攝）

記者陳羿妏／桃園報導

徐姓男子2020年9月4日凌晨酒後開車，結果體力不支，直接把車停在外側車道，呼呼大睡3小時。事後，警方接獲民眾報案，上前盤查，而徐男被測出酒精呼氣值達每公升0.32毫克，被依法送辦。日前桃園地院審結，依公共危險罪，將徐男判刑1年2月，可上訴。

判決指出，徐男2020年9月3日晚間10時至翌日凌晨1時許，於桃園市中壢區中原大學附近某查坊喝啤酒，但他明知酒後不得開車，仍於4日凌晨1時25分，決定自行駕駛車輛返家，豈料，他因體力不支，直接將車輛停放於外側車道、在車輛未熄火狀態下於車內睡了約3小時。直到警方接獲民眾報案，到場處理後，測得徐男酒精濃度每公升0.32毫克，全案曝光。

徐男坦承有喝酒，但否認公共危險犯行，辯稱他在開車前並沒有喝很多，有休息一下才開車返家，只是行經平鎮區時覺得很累，在車上休息；而警方測得的酒精濃度是因為車上有一罐沒喝過的啤酒，他在檢測前曾喝了一口，但沒有開車。

法官勘驗現場監視器畫面，發現徐男凌晨1時25分開車到案發地點後，後方車燈仍亮著、並未熄火，且車輛停在原地至凌晨4時25分，徐男才下車，不過手上並沒有任何容器或者酒瓶，直到4時31分警方到場盤查。

然而，警方上前詢問徐男是否有喝酒，起初徐男回答「沒有，現在沒有喝」、「很久沒喝，在車上休息了」、「剛剛沒喝啊」；接著警方追問之下，徐男才坦承「12點、1點多的時候有啊」、「在中壢（喝的）」

對此，法官認為，徐男酒後開車至案發地點時，不僅未將車輛停放於適當位置，而是停在車道上，與一般正常駕駛行為有異，顯然已影響其他用路人的行車安全，且徐男還在車上睡覺近3小時，直到警方上前盤查仍在昏睡，足認徐男當時酒醉後駕車狀態，已達不能安全駕駛的程度。

此外，徐男先前就有酒駕紀錄，分別於2014、2015年遭判刑確定，經法院裁定，2016年假釋出獄，豈料，5年內他再度酒駕，構成累犯。法官審酌上述情狀後，依公共危險罪，將徐男判刑1年2月，全案仍可上訴。

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