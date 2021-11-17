高鐵延伸宜蘭「最有共識」的站址出爐！交長曝最新進度

▲高鐵延伸宜蘭選址遲遲沒有定案。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

高鐵延伸宜蘭選址遲未底定，交通部長王國材今早與立委至宜蘭考察「第五案」，王國材表示，第五案是目前最有共識的一站，該站位於宜蘭縣政中心南側350公尺處，是與地方討論後的折衷方案。

王國材今日出席交通科技產業會報，會前接受聯訪時表示，今早至宜蘭評估高鐵選址第五案，該案位在宜蘭站與縣政中心間，他表示，地方提出數個期望，包括西南與西北服務平衡、未來發展有潛力、不要影響鐵路高架化時程。

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王國材指出，第五案位於宜蘭縣政中心南側350公尺處，是目前與地方最有共識的一站，跟之前提出的縣政中心站稍有不同，站址原位於縣政中心北邊，第五案則是位於南邊。而縣政中心案高鐵軌道必須經過宜蘭市區，第五案則是從外面繞過。

▲交通部長王國材。（圖／記者屠惠剛攝）

另外，春節假期將至，不少海外台人陸續返國，王國材表示，公路總局、地方政府正在協助調配防疫計程車，目前計程車的數量比防疫計程車多，若之後有需要大量使用防疫計程車、防疫巴士的情況，交通部都會協助處理，且每日還有提供3500元補助，供給應無問題。

在防疫旅館部分，王國材表示，觀光局已公布12月14日到1月底的供需情形，目前來看12月14日到24日間為綠燈（尚有20間以上空房），之後因指揮中心調整春節居檢政策，推測之後的紅燈（無空房）也會陸續變為綠燈或黃燈（尚有20間以下空房）。