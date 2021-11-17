高鐵「敬老愛心票」購買管道再＋1！即日起自動售票機也能買

▲高鐵提供敬老愛心票優惠。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

台灣高鐵公司提供敬老、愛心票旅客更便利的購票服務，即日起符合優惠資格者，只要曾在高鐵車站窗口持相關證件購、取票，高鐵公司將註記該身分證字號，於次日起至有效期限內，再度購票時即可直接在各車站自動售票機購買。

高鐵公司表示，已在2019年先行開放曾在高鐵車站窗口持相關證件購、取票的敬老、愛心票旅客，可利用「T Express」行動購票App及自動售票機取票，同年再導入便利商店免持證件取票服務。

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高鐵公司指出，即日起除開放自動售票機直接購買敬老、愛心票服務，也更新自動售票機、便利商店多媒體機、網路訂票系統及「T Express」行動購票App的使用者介面，旅客可在交易時或個人資料設定介面中查看證號有效期限，方便敬老、愛心旅客確認適用自助購票服務的效期。

▲高鐵售票機可買敬老愛心票。（圖／高鐵）

高鐵公司說明，敬老、愛心票係高鐵公司依法提供之半價優惠票，為確保相關資料正確性，依規定旅客購、取票時，均需出示符合規定證件以供確認。敬老、愛心票旅客乘車時，應隨身攜帶證件以備查驗

考量優惠資格可能變動，適用優惠之註記採效期制，敬老、愛心票旅客於車站窗口購票後至隔年年底，均可直接在自動售票機購票，或使用在便利商店、「T Express」、自動售票機取票的便利服務；若愛心票旅客之身障手冊有效期限短於隔年年底，則以身障手冊之有效期限為限。

另旅客若同時購買多張敬老、愛心票，若有部分身分證字號未被註記，仍請旅客至車站窗口或高鐵合作便利商店，出示符合規定之證件後取票。此外，旅客若直接至車站窗口購買或領取敬老、愛心票，仍應出示符合規定之證件，以便確認並持續更新註記資料。